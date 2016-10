Sade rodila hčerko, ki zdaj postaja sin

Vse, kar želi nigerijska pevka Sade Adu deliti s svetom, pove s svojimi pesmim, ki so ji prinesle štiri grammyje. Preostalo je njena zasebnosti, ki jo skrbno skriva. A kdor je misli, da jabolko ne pade daleč od drevesa, bi se tokrat zmotil, saj zvezdničina hči Mickaila v nasprotju z mamo deli tudi najzasebnejše delčke sebe. »Danes je prvi dan preostanka mojega življenja,« je namreč obvestila sledilce na instagramu in razkrila, da je končno zakorakala na pot, po kateri je že dolgo želela kreniti. Na pot, da se iz mlade ženske spremeni v moškega.



Leta 1995 je Sade vendar postala mati. Iz razmerja z glasbenim producentom Bobom Morganom se ji je namreč rodila dojenčica, zaradi katere je Sade pet let pozneje za dolgo desetletje celo prekinila glasbeno kariero in ves čas in energijo posvetila vzgoji edinke. A čeprav je Mickaila na svet pokukala v dekliškem telesu, je vendar imela občutek, da je dobila napačno telo. Da je v resnici moški, ujet v ženskem telesu. Zdaj pa je naredila prvi korak k temu, da razreši svojo motnjo spolne identitete.



Odločena je slediti notranjim vzgibom. Zato tudi nikoli ni skrivala, da jo privlači lasten spol. Kot tudi že nekaj časa brez sramu razglaša željo po spremembi spola. »Na svet sem prišla kot jagnje, a s sveta bom odšla kot lev,« si 20-letnica, ki jo vsi kličejo Ila, vztrajno ponavlja mantro. In resnično je že začela slačiti preobleko, ki ji ne ustreza. Dekliške obleke je že davno zavrgla, v njeni omari pa so zložena zgolj moška oblačila in moški čevlji. Dolge kodre je zamenjala kratka fantovska pričeska. Zdaj je že začela hormonsko terapijo, zaradi katere se ji glas počasi niža, prsi pa se bodo manjšale. Ali bo prevzela tudi drugo ime, ostaja skrivnost. Kot tudi, ali se bo pri dokončni spremembi spola zatekla h kirurgiji, govorice o tem pa so vse glasnejše.

