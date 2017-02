S Trumpovo ni želel nihče sedeti. V bran ji je stopila znana temnopolta igralka

Trumpova hči Tiffany (23) ima, odkar je njen oče Donald Trump postal predsednik ZDA, kar nekaj težav. V javnosti se je ljudje menda raje ognejo. Tudi na nedavni modni reviji so bili sedeži okoli nje prazni, a se je znana temnopolta igralka Whoopi Goldberg (61) odločila temu narediti konec in dejala, da sicer ne ve, kaj bo sledilo, a da bo sedla k Tiffany. Pravi, da na modni reviji ne gre za politiko, ampak za modo. Čeprav Trumpa kritizira, se ji to, kar počno ljudje, zdi zlobno: »Ne želim govoriti o tvojem očetu, bom pa sedla k tebi, saj sem tudi sama izkusila, da ljudje niso želeli sesti k meni.«

Tiffany se je prek twitterja zahvalila Goldbergovi, oglasila pa se je tudi Marla Maples, Tiffanyjina mati. Tudi ona se je zahvalila duhoviti zvezdnici za podporo.