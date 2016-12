S trenerjem fitnesa na farmi marihuane

Chloe Rose Lattanzi je šla sprva po poti svojih staršev, igralcev Olivie Newton-John in Matta Lattanzija, ter se poskušala uveljaviti v igralskih in pevskih sferah. Tam pa ji obstanek očitno ni bil namenjen, saj je zdaj, ko jih je dopolnila 30, začela pisati povsem novo poglavje. Daleč stran od Los Angelesa, filmskih kamer, gledaliških desk in snemalnih studiev. Vleči jo je začelo nazaj k naravi, k morda preprostejšemu, a fizično bolj garaškemu življenju, saj bo živela od zemlje. Le da z zaročencem Jamesom Driskillom ne bosta gojila sadja in zelenjave ali redila živine, temveč v ameriški zvezni državi Oregon postavljala temelje farmi konoplje. Pri tem ji je malce pomagala slavna mama, saj ji je »začetek novega življenja« omogočila s finančno injekcijo.



Marsikaj ostaja v družini. Olivia Newton-John je hčeri posodila denar za »nakup zemlje, kjer si bosta z Jameson zgradila dom« – tako zvezdničin predstavnik s poudarkom, da je Olivia denar namenila zgolj za to, in ne tudi za razvijanje posla s konopljo. Mladenkin zaročenec, sicer trener fitnesa, pa že dela na bližnji farmi marihuane Crystal Farm Organics, da bi se izučil posla. »James je menedžer kmetije, vodi vse delo na njej in skrbi za posel. Trenutno se še vsega uči,« je povedal Chloejin bratranec Brock Binder, podjetnik z uspešno blagovno znamko zelene omame High Quality Life, ki je zdaj svoje poslovne ambicije še razširil in se podal v partnerske vode s sestrično in njenim izvoljencem.



Oregon je ena od štirih zveznih držav, v katerih je rekreativna uporaba marihuane že dovoljena. To je prvi, a ne edini razlog, da se je Chloe odločila tam ustvariti novo življenje. Tja jo je vlekla tudi želja biti bliže očetu, nekdanjemu igralcu, ki je nato zaplul v okoljevarstvene vode in se preselil v oregonsko mesto Portland. Tja sta se tudi že preselila Chloe in James. »Chloe in Matt sta bila dolga leta ločena, živela daleč narazen, to pa je priložnost, da vendar zaživita tesneje drug ob drugem,« je še pridal Brock.