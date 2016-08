S trapasto serijo je obogatela in zaslovela

Večkrat je bila nominirana za oskarja, in čeprav se ji je kipec vedno izmuznili, je pred tremi leti le prejela častnega. Poleg njega se na njenih domačih policah blešči še pet tonyjev in šest zlatih globusov. V sedmih desetletjih, kolikor jih je Angela Lansbury doslej poklonila svetu sedme umetnosti, je več kot dokazala svoj veliki igralski talent, ki se mu poklanja tudi kritiška srenja, a v mislih večine ostaja radovedna pisateljica Jessica Fletcher, ki ji diši razreševanje zločinov. »Bila sem šokirana. Kamor koli po svetu sem prišla, povsod so me poznali. Kot Jessico. Z menoj so ravnali kot z rock zvezdo,« je o kultni vlogi v seriji Umor, je napisala dejala 90-letnica. Najpomembnejšo vlogo življenja, ki ji je prinesla slavo, pa je sprejela iz prav nič umetniškega vzgiba. Zgolj in samo zaradi denarja.



Že filmski prvenec pri 17 letih ji je prinesel prvo nominacijo za oskarja. Tri leta pozneje sta sledila druga nominacija in prvi osvojeni zlati globus. Svet je tedaj že lahko spoznal, da Angela ni le še en nov, mlad in privlačen ženski obraz, temveč resna igralka, na katero gre računati. Nato je leta 1984, z obsežno filmografijo za sabo, sprejela vlogo radovedne Fletcherjeve. »Na neki točki v igralskem življenju spoznaš, da si zgolj z ljubeznijo do gledaliških odrov ne moreš odebeliti denarnice. Zato sem tedaj povsem zavestno presedlala na televizijo. Zaradi denarja,« priznava zvezdnica, ki je s tem resnično zadela žebljico na glavico. Serija, ki je dolgih 12 let razveseljevala televizijsko občinstvo, ji je na vrhuncu slave z eno samo epizodo prinesla kar četrt milijona dolarjev, ovenčana je bila s 14 nominacijami za zlati globus in 41 za emmyja, gledali pa so jo po 50 državah sveta, od Japonske do Venezuele. Lansburyjeva, ki je serijo označila za malce trapasto, je le nejeverno strmela v svetovni uspeh, ki ga je nadaljevanka žela, še bolj pa jo je morda presenetilo, kdo se je znašel v vrstah njenih najbolj gorečih oboževalcev. Frank Sinatra. Ta jo je z možem povabil na večerjo, da je zvezdnico lahko zasliševal o priljubljeni seriji. »Spraševal me je vse o seriji. Kako je nastala, kako potekajo snemanja. Spoznala sem, da je njen goreči oboževalec! Zamislite si, Frank Sinatra, moj oboževalec! Bila sem globoko ganjena, ker mu gledanje te trapaste serije prinaša tolikšno zadovoljstvo in zabavo.«