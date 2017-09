S selfiji in avtogrami v dveh dneh do četrt milijona

Zvezdniki ne bi bili zvezdniki, če ne bi imeli legij oboževalcev. Pa tudi njihovi bančni računi ne bi pokali po vseh šivih, če ne bi bilo množice tistih, ki so pripravljeni plačati, da vidijo svoje idole. Da ne govorimo o vseh izdelkih, ki nosijo njihovo ime. Tega se Benedict Cumberbatch verjetno nadvse dobro zaveda, saj naj bi mu le poziranje z oboževalci in deljenje avtogramov na enem samem dogodku, sicer razvlečenem prek dveh dni, prineslo več kot četrt milijona. A mu temu navkljub goreče želje oboževalcev po skupnih selfijih več kot kravžljajo živce. Predvsem kadar se to vriva v njegov ustvarjalni snemalni proces.

255 evrov stane stisk roke z zvezdnikom.

Ljudje so za srečanje z idoli pripravljeni mastno plačati. Kdor je, denimo, želel biti iz oči v oči z Demi Lovato v zaodrju njenih koncertov, ki so bili del svetovne turneje, je za zasebno srečanje z izmenjavo nekaj puhlic izpljunil tudi slabe štiri tisočake. V primerjavi s tem so Cumberbatcheve cene že skoraj smešno nizke. Na nedavni londonski filmski in stripovski konvenciji je oboževalcem računal »le« 85 evrov za skupni selfi, ki pa se je z igralčevim avtogramom podražil za 96 evrov. Če pa so se z njim želeli rokovati in pozdraviti, so morali iz denarnice izvleči 255 evrov. V dveh dneh, kolikor je dogodek trajal, se je fotoaparatom in mobilnikom oboževalcev nastavil 3190-krat, kar mu je odebelilo bančni račun za dobrih 270 tisočakov. »Srečen sem. Dobil sem njegov podpis in zabavno fotografijo,« se je navduševal eden izmed njegovih privržencev, ki sami sebe imenujejo kar Cumberbitches, medtem ko ga je drugi ožigosal za Benedicta Moneysnatcha (tistega, ki krade denar).

Dobro služi s podpisi in fotkanjem, pa vendar lahko Cumberbatchu ob pozornosti privržencev tudi prekipi. Sploh kadar ga kot po tekočem traku ustavljajo na ulici. »Neki prizor smo snemali v supermarketu. Zgodaj zjutraj, okoli pol sedme. Bilo je težko, prav zoprno, ko sem sem in tja tekal po prometni ulici, vmes pa so me ustavljali ljudje in me prosili za sliko. Lahko sem jim le govoril, naj prosim odidejo!«