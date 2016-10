S pištolo zagrozila in oropala Kardashianovo

Pariz je imela v čudovitem spominu. V mestu ljubezni je Kim Kardashian pred dvema letoma preživela nekaj romantičnih dni, nato pa odletela v Firence in si z izvoljencem Kanyejem Westom izmenjala poročne zaobljube. Tokrat jo je v francosko prestolnico pripeljala strast do oblačil, vse je namreč v barvah Pariškega tedna mode, a obisk se je spremenil v nočno moro. Najprej jo je sredi belega dne v ulici zaskočil ukrajinski novinar in razvpit nadlegovalec slavnih Vitalij Sedjuk, ki je poskušal poljubiti njeno slavno zadnjico. Potem sta jo v hotelski sobi sredi noči napadla v policista preoblečena roparja, ji zagrozila s pištolo in ji odvzela za nekaj milijonov nakita.

