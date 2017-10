S pištolami nad zombije

V humoristični seriji Sodobna družina, ki ji je prinesla slavo, je igrala učenjakarsko najstnico. V resničnosti pa se je 19-letna Ariel Winter odločila bojevati proti zombijem. Seveda le, če se zombiji, ki jih je v televizijskih serijah in filmih vse polno, kdaj res pojavijo. »Pripravljam se na zombijevsko apokalipso,« je tvitnila Ariel in v kamero pogledala oborožena skoraj do zob. Enkrat zgolj z ročnim strelnim orožjem v roki in tokom za pištolo okoli pasu, drugič pa s puškami, skoraj večjimi od sebe.

18 let je morala dopolniti za pridobitev licence.

Že na začetku lanskega leta je dosegla pomemben mejnik 18 let, ko lahko državljani Amerike zaprosijo za orožni list, vendar je Ariel počakala dobro leto, da je to pravico tudi uveljavila. Takoj ko je dobila licenco za strelno orožje, je novico o tem delila s sledilci na twitterju in instagramu.

Ter zanetila žgočo debato in razdelila armado oboževalcev. Na enem polu so tisti, ki hvalijo njeno trezno glavo, da se je naučila zaščititi sebe, drugi pa obsojajo njeno poveličevanje orožja, ki po navadi ne prinese nič dobrega.