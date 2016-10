S konca sveta poslal letalo rož za rojstni dan

Zadela je terno. Kajti medtem ko Katy Perry v preteklosti morda ni imela pretirane sreče z moškimi – ne nazadnje jo je bivši mož Russell Brand o ločitvi obvestil kar v telefonskem sporočilcu –, se ji za vse grdo zdaj v romanci z Orlandom Bloomom vrača z dobrim. Ne le da hollywoodski težkokategornik osvaja ženska srca po vsem svetu s svojo mamljivo zunanjostjo, ampak je zdaj dokazal, da ima tudi velikansko srce in da z izvoljenko ravna kot s princesko. »V Katyjinih očeh je princ na belem konju, z darilom za njen rojstni dan pa jo je vrgel na zadnjico,« je povedal vir.



Te dni je pop pevka na rojstnodnevni torti upihnila 32 svečk. A le v krogu prijateljic, njenega dragega ni bilo v bližini. Mudil se je na drugi strani oble, na Kitajskem, kamor ga je zvlekel nov filmski projekt. A četudi ga je stiskalo pri srcu, da z ljubljeno ne more praznovati njenega dne, je bil vendar z njo v mislih. Kar ji je tudi dokazal, precej galantno, na že skoraj pozabljen način – s cvetjem. A se ni zaustavil pri eni sami vrtnici ali šopku, ampak ji je poslal skoraj polno letalo rož. Toliko, da je lepotička pod goro več sto cvetov izginila. Kar pa ni bila edina gesta, s katero ji je ogrel srce. Še malce bolj ji je pri srcu postalo toplo, ker je bil njen Orlando edini, ki ob pogledu na ranjenega potepuškega psa ni umaknil oči in ga zgolj prestopil, ampak ga je vzel v naročje in rešil pred kruto usodo.



Ulice Šanghaja. Vrvež ljudi, med katerimi se mešajo zavrženi psi. Med njimi tudi eden, ki mu je hrbet kazila velika krvava rana. A če so vsi zgolj brezbrižno hodili mimo ranjenega psička, igralec ni mogel slediti njihovemu zgledu. Začutil je kosmatinčevo trpljenje, da ga je vzel v naročje in odnesel k veterinarju, kjer pa je šele dobro zavihal rokave. Ranjenega kosmatega potepuščka je pomagal okopati, pri čemer je sprva preverjal temperaturo kopeli. Vse dokler ni bila ravno pravšnja. Nato ga je zdrgnil, ga pomagal obriti, vseskozi pa je kužku nežno prigovarjal in ga miril. Zaradi česar se vsi sprašujejo, ali ga bo odpeljal s seboj domov, da bo delal družbo njegovemu 13-letnemu psu Sidiju, ki ga je Bloom leta 2004 rešil v Afriki, kamor ga je poneslo snemanje filma Nebeško kraljestvo.