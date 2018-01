S četico otrok na tekmi

Jennifer Lopez (48) in Alex Rodriguez (42), ki sta postala par februarja lani, se na moč trudita, da bi njuni združeni družini zaživeli kot ena. Pred kratkim sta otroke peljala na ogled tekme lakersov: pevka je pripeljala devetletna dvojčka Maxa in Emme, športnik pa 13-letno Natasho in devetletno Ello. A medtem ko je slavni par z zanimanjem spremljal dogajanje, so se njuni otroci med tem športno obarvanim druženjem vidno dolgočasili. Paparaci so vsakega od štirih malčkov vsaj enkrat ujeli, kako med tekmo na vsa usta zeha.

