Ryan Reynolds  v divjini gozdov

Ryan Reynolds ima vse. Slavo in bogastvo. Za ženo zapeljivo Blake Lively, ki jo noro ljubi, in dve hčerki, eno staro komaj dva meseca. Zdaj, za piko na i, pa ga je revija GQ še razglasila za moškega leta.



Napadi panike in tesnobe



Toda najsi je površje njegovega življenja še tako brezhibno in popolno, v zvezdnikovi notranjosti vendar občasno vzvalovi. Kot po koncu snemanja znanstvenofantastične uspešnice Deadpool, ko je bil stres zaradi pozornosti, tedaj usmerjene vanj, tako velik, da ga zvezdnik ni več mogel prenesti. »Doživel sem duševni zlom,« priznava igralec, ki je zaradi tresavic tedaj obiskal zdravnika. Prepričan, da trpi za nevrološko težavo. »Imaš napade panike in tesnobe,« pa mu je ta objasnil nezavidljivo počutje.



Prelevil se je v netipičnega superjunaka Deadpoola. Z namazanim jezikom, samozavestnega in samozaverovanega. Kar pa je bila le krinka, njegov filmski alter ego, ki je od Ryana zahteval visok davek. »Med snemanjem sem imel občutek, da lovim ravnotežje na vrhu jambora, medtem ko ladjo premetava sredi neurja. Ko smo posneli zadnji kader, sem se zlomil. Doživel blažji živčni zlom,« je odkrito spregovoril hollywoodski zvezdnik, ki se sicer zaveda sreče, ki mu jo je naklonila usoda. »Vsak zdravnik, ki sem ga tedaj obiskal, mi je dejal isto – trpiš za tesnobo. Kar morda zveni čudno, saj se zavedam, da mi je v življenju postlano bolje kot večini. Toda naj sem medijske pozornosti še tako vajen, ima ta očitno svoje posledice. Stres je bil tokrat večji, kot sem lahko prenesel.« Ob tem je še dodal, da morda prav zato, ker del življenja preživi pod žarometi, v zasebnosti poskuša tej norosti svojega vsakdana ubežati tako daleč, kot se da. »Verjetno zato živim daleč od vsega, dejansko sredi gozdov.«