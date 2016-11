Je komik, igralec, pevec in aktivist, v prvi vrsti pa morda tisti britanski zvezdnik, ki je s svojim divjim, hedonističnim življenjskim slogom dvigoval prah bolj kot marsikdo drug. A ti časi so zdaj za njim, saj je Russell Brand v svoj življenjepis dodal novo, najpomembnejšo vlogo doslej. Po devetih mesecih čakanja, duševnih priprav in prebiranja ene knjige o vzgoji za drugo je namreč končno postal očka! »Hitro moram domov, saj je moje dekle pravkar rodilo,« je veselo vest oznanil kar sredi svojega stand up nastopa.



Nekdaj so njegove dni in noči zapolnjevale seksualne eskapade in nori vrtiljaki drog in alkohola, a odkar je pod srcem zvezdnikove 14 let mlajše ljubimke Laure Gallacher začelo rasti novo življenje, je to zamenjalo prebiranje knjig o starševstvu, opremljanje otroške sobice in privajanje na vlogo očeta in monogamnega moža.



»Zamisel o otročku me navdušuje. Komaj čakam, da postanem oče, a v to se ne bom podal nepripravljen,« je razkril Russell, ki pa vse do poroda minuli teden ni vedel, ali bo dobil sinka ali hčerko. Deloma tudi zato, ker mu je bilo za spol prihajajočega malčka čisto vseeno – to je ne nazadnje skladno z njegovo odločitvijo, da bo novorojenčka vzgajal v spolno nevtralnem okolju. »Z Lauro ne veva, katerega spola bo otročiček, pustil pa mu bom, da odraste, v kateri koli spol želi. V fanta ali dekle. Ne bom mu vsiljeval ne enega ne drugega, sploh ne bom razlagal koncepta spola.« Zato tudi ni presenetljivo, da spola še do danes ni izdal, čeprav se po družabnih omrežjih vse glasneje širijo govorice, da je v njegovo življenje vstopila sicer drobcena, a vsekakor najpomembnejša ženska njegovega življenja. Hči.



Minuli teden so ljubitelji stand upa prišli na Russellov nastop, a so za ceno vstopnice dobili precej več, kot so pričakovali. Bili so namreč prvi, s katerimi je Brand delil veselo novico. »Vseskozi je pogledoval na uro in poskrbel, da je končal točno ob deveti uri zvečer. Naznanil nam je, da mora oditi, saj je pravkar postal oče,« je povedal eden izmed gledalcev in pridal, da je zvezdnik informacijo o spolu zadržal zase.