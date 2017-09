Rooneyjeva starleta: »Z veseljem bi mu ga potegnila«

Wayna Rooneyja (31) so aretirali pijanega, njegova ljubica Laura Simpson (29) pa je dočakala svojih pet minut slave. Priznala je, da je želela z njim v posteljo, a ju je ustavila policija. Laura je sicer aktivna na spletni strani seekingarrangment.com, kjer je napisala, da išče nekoga, ki zasluži več kot 6000 funtov mesečno. Wayna je spoznala v nočnem klubu, do nje pa je pristopil Waynov prijatelj, ki ji je rekel, da bi jo Rooney rad odpeljal nekam na samo. Policisti so ju ustavili med strastnim mečkanjem, je medijem zaupala Laura.



Tri dni po dogodku, ki polni angleške tabloide, je menda Laura poklicala Rooneyjevo ženo Coleen in ji dejala: »Bila je le nedolžna zabava.« In baje priznala, da bi mu »ga z veseljem potegnila«.