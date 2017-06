Ronnieja Wooda so operirali na pljučih

V družinskem domu Ronnieja Wooda, divjega kitarista legendarne rockerske skupine Rolling Stones, te dni verjetno odmeva smeh čistega veselja. A ne ker bi malce preuranjeno začeli praznovati prvi rojstni dan zvezdnikovih dvojčic Gracie in Alice, ki sta Ronnieju in njegovi izbranki Sally Humphreys na svet pokukali 30. maja lani. In ne ker bi že nazdravljali prihajajoči okrogli sedemdesetici, ki jo bo glasbenik praznoval na prvi junijski dan. Povod radosti je verjetno še nekoliko pomembnejši, resnično v znamenju življenja. Med rutinskim pregledom so zdravniki na kitaristovih pljučih namreč zapazili majhno lezijo in mu jo le dober teden pred rojstnim dnem uspešno odstranili. Tako uspešno, da ne bo potreboval nadaljnjega zdravljenja, prav tako bo lahko, kot načrtovano, septembra odšel na glasbeno turnejo, ki bo slavne glasbenike povedla po Evropi. V minulega pol stoletja skoraj ni bilo fotografije, na kateri se Ronnieju ne bi med prsti pozibavala cigareta. A se je petdesetletni razvadi lani skoraj čez noč odpovedal. V čast prihoda malih novorojenčic. »Za vedno je prenehal kaditi. Odločen je, da se cigaret ne pritakne več. Sally je nad njegovo odločitvijo sicer navdušena, a Keith Richards mu prigovarja, da je brez cigarete, ki je bila že skoraj podaljšek njegove roke, videti naravnost smešno. Šel je celo tako daleč, da mu je, sicer v šali, dejal, da ne moreta biti več prijatelja, saj je pred časom nehal piti, zdaj, za piko na i, pa še kaditi,« je lani dejal vir.



Minilo je že leto, odkar Wooda ne spremlja več nikotinski oblaček, a vendar so mu pljuča zdaj, ko se ponaša s statusom nekadilca, povzročila neprijeten zdravstveni preplah. Lezijo. Čeprav ni jasno, ali je šlo za benigno ali maligno tvorbo, pa je pomembno to, da so jo zdravniki odkrili še dovolj zgodaj in jo že uspešno odstranili. »Neizmerno sem hvaležen moderni medicini, ki omogoča, da tovrstne stvari zazna tako zgodaj. Rad pa bi se zahvalil tudi zdravnikom, ki so me pozdravili,« se je zahvalil glasbenik. Njegov predstavnik je pridal, da se Ronnie, četudi je kirurški poseg komaj dobro mimo, izvrstno počuti in da ne bo potreboval nadaljnjega zdravljenja. Zaradi česar se lahko počasi že pripravlja na družinska rojstnodnevna praznovanja, ki se bodo zvrstila v naslednjem tednu, in na glasbeno turnejo, katere prvi koncert bo 9. septembra v Hamburgu.

