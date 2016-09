Rojena na isti dan, a s 25 leti razlike

Oba sta rojena 25. septembra, le da je med njima 25 let razlike. Catherine Zeta-Jones je tako v nedeljo praznovala 47., Michael Douglas pa 72. rojstni dan. Ob tej priložnosti je igralka na instagramu objavila selfie, na katerem poljublja moža, ki se ob tem blaženo smeji, in zapisala: »Rojstnodnevni poljub za mojega moža. Vse najboljše tebi in meni!« je napisala pod fotografijo, ki je bila posneta letos poleti, ko sta, kot da bi bila mladoporočenca, preživljala počitnice na Azurni obali v Franciji. Na ženino voščilo se je seveda odzval tudi Michael, ki je na facebooku pod fotografijo, na kateri sta skupaj, zapisal: »Moji neverjetni Catherine želim čudovit rojstni dan in prav tako čudovito leto. Jaz pa let sploh ne štejem več...!«



Očitno je september za igralca zelo pomemben mesec, izbrala sta ga tudi za poroko. Ta se je zgodila 18. septembra 2000 v hotelu Plaza v New Yorku. Spoznala sta se dve leti prej, na filmskemu festivalu v francoskem Deauvillu, ko ju je menda zadela ljubezen na prvi pogled. Kljub temu da je med njima kar 25 let starostne razlike, je njunih 16 let zakona videti bolj ali manj srečnih. Le leta 2013 je malo manjkalo, da bi se ločila, saj nista zmogla hudih pritiskov, ki jih je povzročala njegova bolezen. On je obolel za rakom na grlu, ona pa se je spopadala z bipolarno motnjo. Takrat sta se odločila za ločeno življenje, ki pa ju je pripeljalo do odločitve, da ne moreta drug brez drugega. Očitno je bila odločitev prava, saj zakonca kar kipita od sreče, ljubezni in medsebojne naklonjenosti.



Catherine in Michael sta ponosna mama in oče 16-letnega Dylana in 13-letne Carys, Michael pa ima še iz prejšnjega zakona z Diandro Luker 37-letnega sina Camerona.