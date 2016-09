Rojena kot Robert, umrla pa kot Alexis

Čeprav so običajno razpršeni po svetu ali vsaj različnih koncih države, vsak zaradi svojega filmskega projekta, se je konec tedna vendarle zbrala vsa peterica Arquettovih. Toda bratje in sestre, David, Patricia, Rosanna, Richmond in Alexis, vsi v igralskih vodah, se žal niso zbrali pod isto streho zaradi veselega slavja, pač pa jih je tja privabila slutnja bližajoče se smrti. Za zdaj neznana bolezen je na posteljo prikovala Alexis, v nedeljo le malce po polnoči, po štirih dneh v komi, pa je za vselej zatisnila oči. »Bila je poosebljena življenjska sila. Tako umrla kot živela je pod svojimi pogoji in sem lahko le neizmerno hvaležen, da je odšla hitro in brez bolečin,« je ob dokončnem slovesu od 47-letne sestre, ki pa je na svet privekala kot njegov brat Robert, dejal Richmond.



Ko človek potegne črto, je resnično pomembna edino družina. In ta je Alexis stala ob strani vse do zadnjega. »Nikomur razen družinskim članom ni bilo dovoljeno v njeno bolniško sobo,« je povedal vir in dodal, da je igralka, ki je svojo pot iz moškega v ženski spol leta 2006 predstavila v dokumentarcu Alexis Arquette: She’s My Brother (Ona je moj brat), odšla v krogu bratov, sester in nečakinje, po sobi pa je odzvanjala pesem Davida Bowieja Starman. »V trenutku, ko je odšla s tega sveta v onega, smo, tako si je želela, peli in vzklikali,« še pravi Richmond. Brata in sestri pozivajo preostale žalujoče, naj denarja ne zapravljajo za sveče, rože in vence, ampak ga raje namenijo organizacijam, ki podpirajo istospolno skupnost. Česar bi si Alexis kot njena goreča zagovornica in transseksualka želela.



Po njenih žilah se je pretakalo zabavljaštvo, v vode katerega je zabredla še kot majhen fantič, dokler ni prvega večjega preboja – še kot Robert – doživela leta 1989, ko je slavnejšo sestro Patricio spremljala na avdicijo. »Na njihovo željo sem prebral del scenarija. Videli so me v nočnih klubih, kjer sem občasno nastopal kot drag queen. In na koncu sem jaz dobil vlogo, po katero je prišla Patricia.« Videli smo ga v filmih, kot sta Poročiva se in Šund, vendar ni opustil nastopaštva kot kraljica preobleke, po klubih in kabaretih je še vedno vnašal zabavo pod odrskim imenom Eva Destruction.