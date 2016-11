Rodil se je z dvojčkom na rami

Na prvi pogled so lepi. Brezhibni. Njihova telesa pa sinonim popolnosti. A ob drugem, tretjem ali morda petem pogledu sprevidimo, da so tudi zvezdniki zgolj ljudje z napakami in nepopolnostmi. Toda kot Hollywoodu ne pravimo zaman meka sanj in iluzij, tako tudi njihovi osrednji junaki, ko odstremo tančico popolnosti, ki jim jo pomagajo tkati frizerji, stilisti, umetniki ličenja in računalniški strokovnjaki za obdelavo slik, nenadoma zdrsnejo s prestola popolnosti, že skoraj polbožanskosti. Nekateri imajo morda prst preveč, drugim delček prsta manjka, spet tretji pa so na svet privekali s prsno bradavico več kot večina.



Kaj skrivajo zvezdnice in zvezdniki



Če je kdaj obstajala poosebitev brezhibne lepote, potem je to verjetno češka supermanekenka Karolina Kurkova, ki se je po modnih brveh sprehajala tudi kot eden izmed Viktorijinih angelčkov. Toda izjemna telo in obraz, ob katerih ženske zvija od zavisti, gor ali dol, svetlolasa krasotica je brez popka, menda zaradi nujne operacije nemudoma po rojstvu. Brazgotine operacije pa kazijo tudi telo igralca Andyja Garcie, ki je na svet pokukal z nerazvitim dvojčkom, zraščenim na svoji rami. Menda v velikosti teniške žogice, ki pa so ga kirurgi odstranili – a brazgotinasta sled je ostala. S telesnim dodatkom, ki ga večina nima, pa se je rodila pevka Ke$ha. »Ko sem se rodila, sem imela nekaj centimetrov dolg repek. A so mi ga, ko sem bila še dojenčica, odrezali.« Svoje telesne deformacije pa v nasprotju s temi ni kirurško odpravil zapeljivi Ashton Kutcher, ki ima na levi nogi dva prsta zraščena skupaj.



Halle Berry in Kate Hudson slovita kot dve izmed največjih hollywoodskih lepotic, ki pa morda malce težje najdeta elegantne salonarje, saj imata po šest nožnih prstov. Druga pa se je rodila tudi z očesoma različnih barv, z enim modrim in drugim sivim. Podobno ime eno oko rjavo in drugo modro Kate Bosworth, z različno obarvanima pa sta se rodila tudi Mila Kunis in pokojni David Bowie.



Večina ljudi se rodi z dvema prsnima bradavicama. Malce bolj edinstvena pa so telesa pevk Lily Allen in Carrie Underwood ter igralcev Tilde Swinton in Marka Wahlberga, ki so se rodili s tremi. A jih vseeno prekaša pevec fantovske skupine One direction Harry Styles, ob pogledu na katerega so dekleta padala v histerijo. Ta se je namreč rodil s kar štirimi bradavičkami.