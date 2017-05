Rockerje so izpodrinili piflarji in računalničarji

Ob strani divjih rockerjev so vselej hodile in jih objemale omamne lepotice. Čeprav so slabi fantje zabavne scene običajno radi čezmerno popivali in se omamljali ter letali za krili, so na romantičnem področju veljali skoraj za zadetek na lotu. Češko krasotico Evo Herzigovo je tako omrežil bobnar Tico Torres, danska manekenka Helena Christensen je podlegla čarom Michaela Hutchencea, prvega glasu rockerjev INXS, Naomi Campbell je ljubimkala z basistom Adamom Claytonom, Tommy Lee pa je sprva zapeljal blondinko Heather Locklear, nato pa še prsato Pamelo Anderson. A če so nekdaj za najbolj zaželene veljali razvpiti slabi fantje, najpogosteje z rockerske scene, so jim lento zdaj odvzeli bolj sramežljivi piflarji in tehnološki čudežni dečki. Malce čudaški računalniški obsedenci, ki so jim družabna omrežja in računalniške družbe navrgli milijone, so namreč tisti, za pozornost in ljubezen katerih se grebejo lepotice naslovnic, od igralk in športnic do manekenk.



Lepotica in megabogataš



Zaljubljena sva, je svetu naposled potrdila Amber Heard, nekdanja žena Johnnyja Deppa, ki je že kmalu po razpadu zakona skočila v objem 15 let starejšega multimilijarderja Elona Muska, ki se kot eden izmed ustanoviteljev podjetij PayPal in Tesla Motors kiti z lento enega od najbogatejših zemljanov. In mu je s tem verjetno uresničila sanje, saj je tehnološki genij o sloki svetlolaski sanjaril že od leta 2013, ko jo je prvič uzrl med skupnim filmskim projektom Mačeta ubija. Četudi se je tedaj komaj dobro zavezal svoji drugi ženi Talulah Riley, že v drugo! In se od nje vnovič ločil novembra lani ter dal prosto pot čustvom, ki jih je očitno gojil do Heardove.



Učenjakarski sorodni duši



Ona je ena od najbolj zaželenih britanskih igralk, katere premoženje je ocenjeno na dobrih 60 milijonov, a je kljub cvetoči filmski karieri morda še bolj v ospredje postavila svojo vedoželjno naravo. Zaradi slednje je Emma Watson pred nekaj leti namreč spet začela guliti šolske klopi na prestižni oxfordski univerzi, danes pa poskuša med ljudi širiti svojo ljubezen do literature ter se povrhu še glasno zavzema za enakost med spoloma. Vsekakor ima kar precej skupnega z učenjakarsko Hermione Granger, ki ji je v franšizi o Harryju Potterju prinesla slavo. In si potemtakem verjetno ob sebi želi moškega, s katerim bo lahko delila ljubezen do znanja. Tega je pred letom in pol našla v osem let starejšem Williamu Knightu, skoraj sorodni duši, ki ga kot njo žeja po znanju. »Pisatelj, fotograf, umetnik, naravoslovec,« se opisuje igralkin izbranec, ki pa je v prvi vrsti tehnološko in računalniško usmerjeni podjetnik z diplomo prestižne univerze Princeton in mu je računalniško znanje prineslo položaj pri družbi Medallia iz Silikonske doline. Četudi mu to, vsaj v primerjavi z Emmo, le skromno polni bančni račun z menda le 130 tisočaki na leto.







Računalnik kot ljubezenski posrednik



V svetu mode se znajde kot riba v vodi, saj je ne nazadnje pri komaj 16 letih že krasila naslovnico modne biblije Vogue, še leto pozneje pa je bila izglasovana za model leta. A ko pride do računalniške pismenosti ali vsaj postavljanja lastne internetne strani, se britanska manekenka Lily Cole malce slabše znajde. Da se je leta 2003, ko je poskušala zagnati spletno stran impossible.com, prek katere bi ljudje lahko neznance prosili za usluge ali donacije, obrnila na desetletje starejšega Kwameja Ferreira, ustanovitelja in predsednika družbe Kwamecorp, ki z rešitvami in nasveti pomaga tehnološkim gigantom, kot sta Samsung in Intel. Le da so ure, ko sta stikala glave nad računalnikom, obrodile še malce več kot le nov spletni portal. Pisarniško romanco, ki se je prevesila v pravo ljubezen. »Po vseh urah, dneh, tednih, ko sva skupaj delala, sva se zaljubila,« je priznala Colova, ki je v ljubljenem našla tudi moškega odprte glave in duha, saj je tudi pilot helikopterja, občasni antropolog, ki ga zanima predvsem umetnost Nepala iz 16. stoletja, za piko na i pa je zagnani ljubitelj peke zelenjave na žaru.



Povezava z Belo hišo



Ameriška supermanekenka Karlie Kloss je tri leta zapored nosila angelska krilca luksuzne znamke za spodnje perilo Victoria's Secret, kot pritiče njenim 24 letom in zvezdniškemu statusu v lepotnih vodah, pa je tudi vešča javljanja na twitterju, instagramu in podobnih družabnih portalih. Nasprotno se njen 31-letni izbranec tovrstnih spletnih omrežij na široko ogiba, četudi je hkrati prav tehnologija tista, ki je Joshui Kushnerju navrgla bogastvo. Z vlaganjem v priljubljene aplikacije pametnih telefonov – tudi v instagram, četudi ga sam nima – je namreč odebelil račun svojega podjetja na več kot sto milijonov, nedavno pa je osnoval še podjetje za zdravstveno zavarovanje. Da je lepotica z njim zadela terno, pričajo tudi njegove sorodstvene vezi z najpomembnejšo hišo Amerike, saj je brat moža Ivanke Trump.