Robin Williams je hotel igrati v Harryju Potterju

Dobri dve leti po tragični smrti oskarjevca Robina Williamsa je na dan prišla njegova velika želja: srčno si je želel postati del ekipe znamenite sage o Harryju Potterju. Kot je nedavno postalo znano, se je zvezdnik videl v vlogi Rubina Hagrida, pol velikana, pol človeka, ki obožuje nevarna divja bitja, kot so zmaji, razne primerke pa pogosto skrivaj vzame za ljubljenčke. Režiser Harryja Potterja je ameriškega igralca zavrnil in se raje odločil za Britanca Robbieja Coltrana, ki je zaigral v vseh osmih delih filmske sage. A Američan se ni dal kar tako odsloviti: kot je razkril eden od sodelavcev produkcijske ekipe, je igralec Chrisa Columbusa vztrajno klical po telefonu in ga prepričeval, da je pravi za to vlogo.



Samo Britanci



Columbus in Williams sta sodelovala pri filmih Mojih 200 let iz leta 1999, ki govori o androidu, ki razvije človeška čustva, ter kultnem Očku v krilu (Mrs. Doubtfire) iz leta 1993. Čeprav je bilo sodelovanje uspešno, pa režiser, tudi če bi bil še tako naklonjen igralcu, Williamsa ne bi mogel vključiti v igralsko ekipo – direktorica kastinga Janet Hirshenson je imela namreč stroga navodila glede ekipe. »Robin je poklical, ker si je zelo želel igrati v filmu, vendar smo morali najemati le britanske igralce,« je priznala. »In ko je enkrat zavrnil Robina, je bilo jasno, da ne bo naredil prav nobene izjeme,« je še dodala.

