Robin Thicke bo spet očka

Po očetovih stopinjah Na odru je zvezdnik, a doma je le oče kot vsak drug. »Z Julianom počneva vse skupaj. Hodiva v zabaviščne parke, muzeje ali se le žogava v parku in hodiva na dolge sprehode. Počneva vse, kar delajo očetje in sinovi,« pravi Robin, ki že opaža, da gre fantič po njegovih stopinjah. »Obožuje petje. Posebno če lahko poje v mikrofon, na ves glas in pred ljudmi. Odličen glas ima.«