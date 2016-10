Robin pred samomorom žrtev malih teroristov

Obrnili sta se dobri dve leti, odkar si je oskarjevec Robin Williams okoli vratu zategnil hlačni pas in se obesil. Tako je priznal poraz v boju z depresijo. Čeprav to ni vsa resnica o smešnem možu Hollywooda. Celotno sliko je razkrila šele obdukcija, ki je pokazala, da se je zvezdnik boril s posebno obliko demence z lewyjevimi telesci, ki je »najverjetneje botrovala njegovi paranoji in odzivom, tako neznačilnim zanj. Želim si, da bi vedel, s čim se bori. Da bi vedel, da ni bil njegov duh tisti, ki je bil šibak,« je zdaj zapisala igralčeva vdova Susan Schneider Williams in razkrila njegove poslednje mesece, ki so bili preplet nespečnosti, tresavice, tesnobe, izgubljanja spomina in preganjavice. Najverjetneje pa tudi halucinacij.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«