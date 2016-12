Robbie Williams  v postelji ni pravi mačo

Svojčas so ženske vzdihovale in se opotekale na robu omedlevice, ko so uzrle Robbieja Williamsa. Kar je pevec s pridom izkoriščal ter se kratkočasil s skoraj nepreglednim nizom anonimnih lepotic, ki jim je za eno ali pa morda dve noči zamajal tla pod nogami. A je nato, ko je pred šestimi leti pred oltar popeljal ameriško igralko turških korenin Aydo Fields, zlomil srca tisočerih oboževalk.



Nagrada za trud



Toda četudi se ga je držal sloves razvratneža, je njegova ljubljena zdaj priznala, da se vendar ne trese zemlja vsakokrat, ko z možem plešeta paritveni ples. Še več, kadar v zasebnosti njune spalnice Ayda nasladno vzdihuje, šepeta moževo ime in se zvija v vročici strasti, je to občasno zgolj igra. Medtem pa mislih razmišlja, ali morda v kotličku za čaj ne vre voda ali kaj se v tistem trenutku vrti na televiziji.



Moški se mora počutiti možatega, zaželenega, spolno privlačnega in vzburljivega. O tem je prepričana Ayda, ki svojega Robbieja navdaja s temi občutenji tudi tedaj, ko tega v resnici ne misli in čuti. »Imava dva otroka. Morda sem utrujena. Morda sem pristavila vodo za čaj ali pa se na televiziji vrti moja priljubljena oddaja. Torej, seveda sem že hlinila orgazem. A ne le z Robbiejem, tudi s prejšnjimi ljubimci,« odkrito priznava in dodaja, da svojemu dragemu pač ne bo odtegnila mesenih radosti le zato, ker sama tedaj morda ne hrepeni po telesnosti.



»Rada ugodim ljudem. Svojemu moškemu nikakor ne bom rekla, da si ga v nekem trenutku ne želim, in ga brcnila s postelje. Ne želim, da bi se počutil slabo ali nesamozavestno. Če med seksom razmišljam o vsem drugem, televiziji ali naslednjem obroku, to ni njegova krivda. Nagraditi ga moram že za trud. Želim, da se počuti možatega in močnega. Tudi če zato hlinim orgazem.« A čeprav je nato dodala, da je prepričana, da se je tudi Robbie že kdaj pretvarjal, ji je ta zgolj odvrnil, da se močno moti. »Tega niti znal ne bi. Lahko pa vadiva hlinjenje orgazmov.« In dodal, da jo kljub temu – in dejstvu, da je te nič kaj laskave podrobnosti iz njune spalnice delila kar pred televizijskimi kamerami – še vedno ljubi.