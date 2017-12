Robbie Williams teden dni na intenzivnem oddelku

S 43 pomladmi ni več rosno mlad in neuničljiv, telo se po naporih ne obnavlja več čez noč. Robbie Williams si je to končno na glas priznal, čeprav je do tega spoznanja prišel stežka. »Šel sem že skozi temna obdobja, a tedaj sem jih štel 23, 27, 32. Tokrat pa sem se pošteno ustrašil za življenje. In spoznal, da moram začeti skrbeti zase in s seboj lepše ravnati,« je dognal britanski zvezdnik, ki je moral septembra zaradi zdravstvenih težav predčasno končati z glasbeno turnejo. Nato je polnih sedem dni v strahu preživel na intenzivnem oddelku londonske bolnišnice.

Ko se je v Zürichu živahno kot vselej pripravljal na koncert, je začutil »mrtvičenje leve roke, iz kotička ust mi je nenadzorovano kapljala slina. Glava me je strašansko bolela, dihal sem le polovično.« A zdravnik mu je vseeno prižgal zeleno luč, da nadaljuje koncert in turnejo. Toda pevec po nastopu ni čutil roke, poleg tega se je še kar slinil.

»Nase sem gledal kot na vojaka, ki mora začeto tudi končati, ne glede na vse,« je dejal Williams, nato pa se spametoval, odpovedal preostale koncerte in šel v londonsko bolnišnico na temeljit pregled. »Dal sem kri, slikali so mi glavo in možgane ter opazili abnormalnosti. Nekaj, kar je bilo videti kot kri v možganih, in to je bil znak za preplah. Prepeljali so me naravnost na intenzivni oddelek,« je razlagal pevec, ki sprva ni mogel verjeti, kaj se dogaja. Ne nazadnje je bil še pred nekaj urami sredi glasbene turneje, zdaj pa v bolniški halji, obdan z zdravniki in na intenzivnem oddelku.

»Bil sem prestrašen in, milo rečeno, zmeden. Lahko sem le ležal, priklopljen na monitor, ki je opazoval moje vitalne znake, povsod okoli mene pa same cevke. Pregledali so vse možno in mi po sedmih dneh dejali, da sem dovolj v redu, da me odpustijo z intenzivne nege.« Kar pa, seveda, ni pomenilo, da se lahko vrne v prejšnji izjemno naporen ritem.

Droge in depresija

Nič stresa, obilica spanja in počitka. To je bilo navodilo, ki se ga je moral držati slaba dva meseca. »Izkušnja je bila grozljiva, prava budnica, a sem se iz vsega nečesa naučil. Da nisem več najmlajši in moram začeti skrbeti zase. Zato sem se začel ukvarjati z jogo in pilatesom, tudi meditiram. Vsak dan. Postal sem vegan, a ob nedeljah si privoščim malce goljufanja. Kakšno pregrešno jed.«

Zdravstvene težave so bile verjetno povezane s pevčevim napornim koncertnim urnikom in rockerskim življenjskim slogom, četudi je zadnje precej omilil, odkar je pred desetletjem v njegovo življenje prišla Ayda Field, ki mu je povila danes petletno Teddy in dve leti mlajšega Charlieja.

»Posel, v katerem sem, je slab za moje zdravje,« pravi pevec in dodaja, da je verjetno le po naklonjenosti usode danes še živ. Prav življenje v soju žarometov je namreč tisto, ki ga je v mlajših letih, začenši z njegovim časom v fantovski skupini Take That, pahnilo na uničujoči vrtiljak mamil, alkohola in depresije. »Depresijo imamo v družini, a dvomim, da bi me tako zadela, če bi si izbral drugo karierno pot. Nenadoma sem bil kot pod povečevalnim steklom, vsa pozornost sveta pa usmerjena vame. Kar vsekakor vpliva nate, da sem že v naslednjem hipu preveč hedonistično živel. Večkrat pristal v rehabilitacijskih klinikah, za sabo imam verjetno nepreštevno število ur terapije.« Šele Ayda mu je resnično pomagala, da je črtal kokain, heroin, ekstazi in alkohol. Depresija ga napade, a zdaj se s tegobo spopada drugače: namesto podivjanega veseljačenja se raje oprime samote.