Robbie Williams spregovoril o hudi bolezni

Britanski zvezdnik Robbie Williams trpi zaradi hudih bolečin v križu. Zaradi tega je moral tudi opustiti nekatere gibe v koreografiji. Najhuje od vsega pa je, da ne sme igrati nogometa, saj revež, ne more niti brcniti žoge.

»Moral sem izpustiti del zahtevne koreografije na koncertih. Zdaj ne vem kaj bi sam s sabo, niit nogometa ne smem več igrati,« je potožil 42-letnik, ki so mu diagnosticirali artritis. Zaradi hudih bolečin, ki jih čuti v križu, pravi, da pleše kot kakšen dedek.

O svojih težavah je spregovoril včeraj, ob svetovnem dnevu artritisa. Povedal je še, da sicer zelo uživa v družinskem življenju s hčerko Teddy (4) in dvomesečnim sinčkom Charlijem.

»Hudi in težki dnevi so zamano. Ni se bilo lahko rešiti odvisnosti, a moja družina mi je pomagala, da sem to prebrodil,« je dejal Robbie, ki je bil odvisnik od alkohola in drog.