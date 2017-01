Robbie Williams se ne rokuje zaradi bakterij

Rokovanje je eno izmed prekletstev ameriške družbe. Tako je vsaj zatrdil novopečeni ameriški predsednik Donald Trump, prepričan, da so na udaru tega grozljivega običaja predvsem slavni, znani in uspešni. Torej tudi on, zaradi česar je postal že »obseden z umivanjem rok. Umivam si jih tako pogosto, kot je to še mogoče. Po tem se namreč počutim precej boljše«. A medtem ko si drgne in ščetka dlani v zasebnosti, je pevec Robbie Williams, ki ga tare podobna težava, precej bolj očiten in nediskreten. »Kako nevljudno! Po rokovanju z oboževalci si roke razkuži z antibakterijskim gelom!« je čivkinil eden, podobno kot vrsta drugih, ko je po spletu zakrožil posnetek zvezdnikovega silvestrskega koncerta. Ko je, po polnočnem rokovanju z nekaterimi iz občinstva, sprva zagrabil stekleničko razkužila in si – z izrazom slabo prikritega gnusa – izmil roke.



Losangeleška higienska mrzlica



Čistoča še zdaleč ni nepomembna, pa vendar je v današnjem času pri nekaterih prešla že v obsedno stanje. Sploh med zvezdniki, ki si pretirano gonjo za brezmadežno čistočo okoli sebe – ta lahko namreč pošteno udari po žepu – lahko tudi privoščijo. Madonno, denimo, na turnejah spremlja osebna ekipa čistilcev, ki po njenem odhodu z natančnostjo skoraj forenzične znanosti iz garderobe odstranijo vse zvezdničine sledi, od sline in las do odmrlih kožnih celic. Jennifer Lopez s seboj prenaša osebni, z dragimi kamni ozaljšan straniščni pokrov. Cameron Diaz pa si roke umiva večkrat na dan in odpira vrata zgolj s komolci, saj si niti v najhujši nočni mori ne more zamisliti, da bi se dotaknila kljuke, ki si jo poda toliko ljudi. In slednje je le majhen korak od rokovanja, ki tako teži britanskega glasbenika, ta priznava, da ga je bacilov in bakterij skoraj smrtno strah. »Odkar živim v Los Angelesu, se je tudi mene prijela manija z zdravjem in čistočo. Spremenil sem se v pravega bakteriofoba. Zato mi je nelagodno, kadar moram komu stisniti roko.« Verjetno se ne omeji le na oboževalce, saj so stekleničke z antibakterijsko tekočino nujna oprema njegove hiše. »Po domu imam povsod naokoli stekleničke z razkužilom za roke in tekočino za izpiranje ust.« Čeprav je nedavno prav grenko okusil – dobesedno! –, kako je, če eno zamešaš z drugim in si usta izpereš z antibakterijskim gelom.



Kadil, ker je hujšal



Ko je zvezdniku leta 2012 na svet privekala prvorojenka Theodora, je, da bi malčici postavil dober zgled, opustil škodljivo razvado kajenja. A medtem ko se je nikotinu uspešno ogibal polna štiri leta, je konec minulega oktobra spet zavil na stara pota. Predvsem zaradi rigorozne diete, saj je s pomočjo cigaretnega dima utišal krulečo lakoto. »Odločil sem se za precej strogo dieto. Zjutraj eno kuhano jajce, nato pet ur niti grižljaja. Sledita zelenjavna juha in na pari kuhana zelenjava. Potem do naslednjega dne nič več. Po petih dneh tega sem bil čustveno že povsem razrvan, saj je moje telo stradalo. Nujno sem potreboval nekaj, s čimer bi potlačil lakoto. In tako sem spet začel kaditi,« priznava, čeprav je to morda zgolj izkoristil kot izgovor, da se je lahko spet zavil v oblak dima, ki pa ga njegova ljubljena Ayda ne prenaša. Da je, kot bi se spet znašel v najstniških letih, vnovično kajenje pred ženo – in seveda hčerkama – skrbno skrival. Dokler je le lahko. »Svoji ženki pet tednov nisem povedal za kajenje. Vstal sem uro pred njo in se tiho splazil iz hiše. Bos, čevlje sem nesel v rokah. Na drugi strani hiše sem splezal skozi okno, se slekel, da mi oblačila ne bi smrdela po dimu. In začel kaditi...« razlaga o skoraj vojaški operaciji prikrivanja. Nekega jutra pa se mu je pošteno zataknilo. »Okoreli kadilci učinka skoraj ne čutijo več. A ko začenjaš na novo, te prva jutranja cigareta pošteno zavrti, da se ti noge kar malce zašibijo. To se je zgodilo tudi meni, da nisem mogel splezati nazaj v hišo, ne skozi okno. Zagrabila me je panika, sploh, ker sem v hiši pozabil ustno vodico. Zato sem zagrabil razkužilo za roke in ga grgral, da izmijem smrad. Bil sem obupan.« Čeprav je tega zdaj verjetno konec, saj si je za novo leto obljubil, da spet opusti kajenje. Vprašanje je le, ali se bo tega držal ali bo novoletno zaobljubo – kot je pogosto – prelomil.