Robbie krvavel v možganih

ROBBIE WILLIAMS je nedavno precej prestrašil svoje oboževalce, ko je moral zaradi skrivnostne bolezni preživeti sedem dni na oddelku za intenzivno nego. Očitno je znova na nogah, saj je za praznike delil svojo golo fotografijo pod šopkom bele omele. Glasbenik je svojo moškost skrival z rokami, njegov nasmeh pa je bil širok, kot je dolg ponedeljek. Videti je, da je v dobri fizični kondiciji, saj je bivši član skupine Take That še vedno postaven in mišičast, pa še kakšna nova tetovaža bi se našla.

Kri v možganih

Prvič je spregovoril tudi o svojem zdravstvenem stanju, povedal je, da so zdravniki na posnetku njegovih možganov našli čudno tvorbo, za katero so bili prepričani, da je krvavitev. Ukazali so mu, da mora ostati v bolnišnici, zaradi česar je 43-letni zvezdnik septembra odpovedal zadnja dva koncerta svoje evropske turneje, ki bi morala biti v Rusiji. Brez zadržkov je priznal, da ga je bilo zelo strah, prav tako je bil zmeden. Da je nekaj narobe, se je zavedel, ko mu je leva roka otrpnila in se je začel neustavljivo tresti. To se je zgodilo pred začetkom koncerta v Zürichu. »Nisem mogel normalno vdihniti,« se spominja Robbie. Prišel je zdravnik in mu rekel, da lahko normalno nastopi na koncertu. A po njem se je še vedno tresel in njegova roka je bila omrtvičena, zato je odletel v London na dodatne preglede. »Pregledali so mi kri in opravili vrsto skeniranj, tudi srca in možganov. Našli so nekaj nepravilnosti, med drugimi nekaj na možganih, kar je spominjalo na kri.« Njegova 38-letna žena Ayda Field, petletna hči Teddy in triletni sin Charlie so bili takrat v ZDA. »Zmeden sem bil in prestrašen, vendar sem vedel, da sem v dobrih rokah. Morda sem bil malce naiven, a prepričan sem bil, da bo z mano vse v redu.«

Boleča streznitev

Zdravniki so mu po enem tednu dovolili, da se je vrnil domov v Los Angeles, a mu naročili, da mora dva meseca mirovati. Priznal je, da ga je celotna prigoda streznila, zavedel se je, da ni neuničljiv in da bo moral bolje skrbeti nase. Prav tako mu je bilo zelo žal, da je moral odpovedati koncerta, za kar se je iskreno opravičil svojim oboževalcem. Povedal je, da tega ni storil vse od leta 1998, da pa tokrat preprosto ni več mogel nadaljevati. Trenutno še ni povsem okreval, se pa počuti veliko bolje. »Prepričan sem, da bom kmalu boljši kot kdaj koli. Postal sem vegan, vsak dan vadim pilates in jogo, ob nedeljah pa si privoščim zelo velik hamburger,« je izjavil Robbie.

Vrnitev na odre

Prvič po bolezni je nastopil novembra na podelitvi nagrad NRJ Music awards. Takrat je tudi povedal, da je življenje pod žarometi škodljivo za zdravje. »Ta služba je res slaba zame, na koncu me bo še ubila. Moral bom spremeniti svoj pristop,« je povedal. »V moji družini je depresija zelo razširjena, ne vem, ali bi se pri meni izrazila, če ne bi bil slaven. Zagotovo ne bi bila tako intenzivna in močna. Vsa pozornost sveta je usmerjena nate, to pa stvari zelo potencira.« Ženi se je zahvalil, da se je pozdravil, ter seveda otrokom, s katerimi namerava odkrito spregovoriti o težavah in pasteh zvezdniškega življenja. Sploh ni vedel, kaj mu v življenju manjka, zato je poskušal to praznino zapolniti z alkoholom in drogami. »Večkrat sem šel na kliniko za odvajanje, prestal sem številne terapije, skoraj bi umrl.«