Rihannin zalezovalec je imel pri sebi nož

Barbadoška lepotička Rihanna zna moškim tako zmešati glavo, da se jim zamegli razum in prestopijo meje še sprejemljivega vedenja. Kot tudi ve, kako je živeti z občutkom, da ti nenehno sledi par neznančevih oči. Pred štirimi leti ji je kot senca sledil Jonathan Whooper, v svojem domišljijskem svetu prepričan, da je glasbeničin bodoči mož – da se morata torej le srečati in že jima bo zadonela poročna koračnica. Leto pozneje ji je dneve pošteno zagrenil brezdomec Kevin Mcglynn, ki jo je zasipaval z grozilnimi pismi, ker da so mu lepotica in njena stanovska kolega Jay Z in Kanye West ukradli glasbeni material. Predlani ji je strah v kosti nagnal Alex Mercer, ki ji je pošiljal grožnje s smrtjo, postaval pred njenim domom ter ji po elektronski pošti poslal celo posnetek svojega samozadovoljevanja. Lani se je v njeno življenje nepovabljen prikradel Salmir Feratović. Zaradi zalezovanja Rihanne so ga že dvakrat aretirali. A je zdaj, četudi je komaj spet svobodno zakorakal po ulicah, že prisegel, da se svojemu plenu ne bo odpovedal.



Lani je Feratović prvič prišel pred lepotičkin newyorški dom. Vratar stolpnice ga je odgnal in tedaj nihče ni pomislil, da je prežal na RiRi kot lovec na tarčo. Že nekaj mesecev pozneje je postalo jasno, da je pregoreč oboževalec pevke. Ko si je leta 2016 namreč še drugič poskušal utreti pot mimo vratarja do nje, je moral vratar na pomoč poklicati policijo, ki ga je popisala in odpeljala v pripor. Ne le zaradi zalezovanja, tudi zaradi posedovanja smrtonosnega orožja, četudi je Feratović, pri katerem so našli nož, trdil, da ga ima le za samoobrambo in da Rihanni ne bi skrivil niti lasu.



Lanska aretacija Salmirju očitno ni ohladila krvi, saj ga je prejšnji teden srce znova privedlo pred zvezdničin blok. In vnovič so morali posredovati predstavniki oblasti. V lisicah so ga odvlekli v pripor, tožilec pa je sodniku predlagal, naj Salmir vsaj pet dni preživi v jetniški celici. A je v hladu zapora prenočil le enkrat, saj mu je sodnik v plus štel čas, ki ga je zaradi zalezovanja že lani preživel za zapahi. No, sodnik se je pri svoji oceni uštel, saj je obsedeni oboževalec še preden je dobro odkorakal iz zapora, že prisegel, da ga niti vnovična aretacija ne bo ustavila v njegovem »vztrajnem lovu na Rihanno«. Da se bo zapeljivka morda morala spet zateči k že preverjeni metodi odganjanja neželene moške pozornosti – in sodnika zaprositi za odobritev naloga prepovedi približevanja. To že kar obvlada, saj se je pred leti z začasno prepovedjo približevanja ubranila nekdanjega ljubimca Chrisa Browna, ki se je nanjo spravil s pestmi, proti Whooperju pa je pred štirimi leti dobila stalno sodno prepoved. Medtem ko se Mercer zdravi v ustanovi za duševne bolezni.