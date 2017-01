Rihanna besni, starejša greje posteljo njenemu bivšemu

Drake in J. Lo sta zaljubljena do ušes. Foto: vir: instagram

Zadnje dni je ameriške medije preplavila novica, da je raper Drake (30) v razmerju s pevko Jennifer Lopez (47). To naj bi pred kratkim potrdila s skupno fotografijo, čeprav izjav o domnevni romanci ne dajeta. Ta naj bi bolela predvsem Rihanno, ki je imela z raperjem razmerje dlje časa. Ameriški mediji poročajo, da provokativna pevka ni srečna, ker sta njen bivši in prijateljica zaljubljena, njuno razmerje pa naj bi po poročanju časnika In Touch označila za izdajo.

Rihanna in Drake sta se v zadnjih letih večkrat razšla, pevka pa se je odločila, da s seksapilno Jennifer Lopez nikakor ne moreta več biti prijateljici. »Rihanna in Jennifer sta imeli dober odnos. Rihanna ji je v zadnjih letih celo zaupala nekaj težav iz razmerja s Drakom. Zelo je prizadeta,« je neimenovani vir povedal novinarjem.

Drake in Rihanna v srečnejših časih. Foto: Facebook

Govorice o zaljubljenem parčku so začele krožiti, ko so paparaci raperja pretekli mesec opazili na enem od koncertov Jennifer Lopez. Nato sta še objavila skupno fotografijo in tako menda neuradno potrdila svojo romanco. Lopezova je celo odpovedala novoletni koncert v Miamiju, ker naj bi praznike želela preživeti z družino, a so njeni oboževalci kmalu ugotovili, da je to storila zgolj zato, da se je lahko udeležila raperjevega koncerta v Las Vegasu.