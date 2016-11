Ricky Martin v zakon z arabskim gejem

Obožuje občutek zaljubljenosti. Zbujanje ob ljubljeni osebi ali – ko je romanca še v povojih – tisti prvi jutranji telefonski klic, ko si golobčka zaželita dobro jutro in si zašepetata dnevne načrte. Tako je še komaj dobro leto nazaj sanjaril Ricky Martin, čigar ljubezen z ekonomistom Carlosom Gonzalezom Abello je leta 2014 zbledela, zato se je portoriški pevec vnovič znašel v samskih vodah, v iskanju boljše polovice. Pri čemer ni niti slutil, da mu bo le en telefonski klic življenje obrnil na glavo. Na boljše, lepše in noro zaljubljeno. En sam klic pred letom dni umetniku, čigar obraza ni poznal, a ga je njegova umetnost presunila. »Pojma nisem imel, kakšen je. Ko pa sem ga zagledal, je v meni zazvonilo. In zdaj sva zaročena!« je veselo vest sporočil zvezdnik, ki je pred dnevi padel na koleno in ljubljenega Jwana Yosefa zaprosil za roko.

Skupna ljubezen do Jwanovih slik



V enem letu se je vse spremenilo. Zaradi zvezdnikove ljubezni do umetnosti. Ko je namreč zagledal konceptualne slike umetnika sirskega porekla, so ga te tako pritegnile, da ga je moral spoznati. »Njegove slike so mi bile noro všeč. Resnično so edinstvene. Zato sem z njim navezal stik. Nisem ga poznal. Ko pa sva se nato srečala in sem ga videl – vse je padlo na svoje mesto,« se njunega srečanja spominja Martin, ki je svojo svežo ljubezen javnosti prek družbenih omrežij razkril konec marca, že dva tedna pozneje pa se je z Jwanom pod roko sprehodil tudi po rdeči preprogi. Zvezdniški znak, da ljubezen ni zgolj muha enodnevnica. Nasprotno, 12 let mlajši slikar je v pevcu zbudil tako močna čustva, da se je ta po komaj letu ljubezni odločil za še poslednji korak, ki ga je storil prvič. »Pokleknil sem pred njim z majhno škatlico v roki. A namesto, da bi postavil tradicionalno in jasno vprašanje, ali bi postal moj mož, sem mu le nerodno dejal, da imam nekaj zanj,« se svoje živčne snubitve spominja Ricky. Ko je slišal želeni »da«, Martin vendar ni verjel svojim ušesom. Ali pa odgovor še ni segel do njegove zavesti, saj je potreboval še pol ure, da je svojega zaročenca vprašal, ali mu je resnično odgovoril pritrdilno. »Da, rekel sem da,« mu je odvrnil Yosef. S čimer se je ta trenutek v pevčevo knjigo zapisal kot eden najlepših njegovega življenja.