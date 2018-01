Ricky Martin se je omožil

Ko se je sredi tedna sprehodil po rdeči preprogi na hollywoodsko premiero težko pričakovane serije o zadnjih dneh modnega velikana Giannija Versaceja, se je na obrazu Rickyja Martina risal srečen nasmeh. Ne le ker vloga Versacejevega ljubimca Antonia D'Amica dokazuje, da je zvezdnikova kariera na vrhuncu, ampak tudi in morda predvsem, ker so mu zvezde več kot naklonjeno smehljajo, že režijo, tudi v zasebnosti. »Občutek je neverjetno čudovit! Jwana ne morem predstaviti kot zaročenca. Je moj mož, moj moški!« je preprosto moral deliti s svetom radostno vest, da sta s srčnim izbrancem po dveh letih ljubezni zdaj v skrivnostnosti zakorakala pred oltar.

Ko me otroka vprašata, čemu imata dva očka, jima povem, da smo moderna družina

Spoznala sta se na instagramu

Če kdo živi zgodbo moderne ljubezni in moderne družine, potem je to Ricky. Pred desetletjem se mu je uresničila srčna želja, ko je s pomočjo nadomestne matere postal oče dvojčkoma Matteu in Valentinu, še dve leti pozneje je priznal istospolno usmerjenost, predlani pa je spoznal ljubezen življenja, 12 let mlajšega slikarja Jwana Yosefa, čeprav po precej nekonvencionalni poti, prek instagrama. »On je umetnik, jaz pa sem goreč zbiratelj umetnosti. Na instagramu sem pregledoval umetnine, in ko sem naletel na njegova čudovita dela, so mi vzela dih. Resnično so edinstvena. Zato sem mu poslal sporočilo in naslednjega pol leta sva si dopisovala, ne da bi vedela, kako sva videti, in ne da bi kdaj slišala glas drug drugega,« je opisal začetek čudovitega prijateljstva, ki se je nato, ko sta se srečala iz oči v oči, spremenilo v ljubezen. »Nisem ga poznal, pojma nisem imel, kako je videti. A ko sva se srečala in sem ga videl – vse je padlo na svoje mesto.« Zato je pevec že po nekaj mesecih, novembra 2016, padel na koleno in dragega, ki je Rickyjevima sinovoma hitro postal drugi oče, zasnubil. Zdaj sta golobčka naredila še poslednji korak. »Naredila sva vse. Si izrekla zaobljube, podpisala vse papirje, tudi predporočno pogodbo,« zdaj razkriva Martin, a dodaja, da ene stvari vendar še nista odkljukala. Velike zabave v čast njuni ljubezni. »Zdaj sva moža. Čez nekaj mesecev pa bova priredila še poročno zabavo.« No, menda kar tridnevno praznovanje s poizkusno poročno večerjo, svatbo in še zabavo po zabavi.



Doma v Los Angelesu

K novemu življenju in novemu zakonskemu statusu spada tudi novo domovanje. Ali, v pevčevem primeru, prvo stalno, saj je prej živel tako rekoč na cesti, v avtobusih in hotelih. »Dvojčka sta navajena, da smo v enem kraju morda dva tedna, nato se premaknemo naprej. A dokler smo skupaj, imata stalnost,« je povedal o njihovem prejšnjem življenjskem slogu, dokler ga lani ni zamikalo, da bi vendar nekje pognali korenine. »Razmišljali smo o Londonu in New Yorku, dokler se nismo odločili, da za en mesec najamemo hišo v Los Angelesu, da začutimo njegov pravi utrip. Mesto nas je presenetilo – že pred koncem meseca smo vedeli, da si želimo tu ustvariti dom.« In odlašanja potlej ni bilo več, zaljubljenca sta že novembra za dobrih 11 milijonov kupila velikansko losangeleško vilo, ki jo je Jwan ob pomoči notranjega oblikovalca Nata Berkusa že spremenil v dom. »Želel sem si predvsem udobja in praktičnosti, kar sta vsekakor dosegla,« je povedal Ricky in vrata njihovega doma odprl arhitekturni reviji Architectural Digest. S tem pa tudi znova ponudil vpogled v družinsko dinamiko. »Želim, da ljudje vidijo mene in mojo družino ter si rečejo, da s tem ni nič narobe. To je moje poslanstvo. Ko me otroka vprašata, čemu imata dva očka, jima povem, da smo moderna družina.« In če bo šlo vse po željah novopečenih zakoncev, bo družina že kmalu še večja. »Želim si velike družine, čeprav imam trenutno precej na pladnju. Delo, poroka, a ko bo to za nami in vse urejeno, bova pripravljena na več otrok,« je dejal zvezdnik in verjetno malce v šali dodal, da si želi še štiri pare dvojčkov.