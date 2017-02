Ricki Lake žaluje, umrla je njena sorodna duša

Voditeljica priljubljenega pogovornega šova Ricki Lake je sporočila žalostno vest, da je umrl njen bivši mož Christian Evans, za katerega je dejala, da je bil njena sorodna duša.

Evans se je dolgo boril z bipolarno motnjo in drugimi duševnimi boleznimi. »Svet ga ni razumel, a jaz sem ga,« je zapisala Ricki. »Vsi, ki ste že kdaj zaradi duševne bolezni izgubili ljubljeno osebo, ste v mojih mislih. V teh šestih letih in pol, ki sem jih preživela z njim, sem postala boljši človek. Bil je poln ljubezni, in kar tolaži moje strto srce, je zavedanje, da je zdaj končno miren, njegova duša pa prosta. Počivaj v miru, ljubezen moja,« je zapisala.

Ricki in Christian sta se spoznala leta 2009 in se leta 2012 poročila. Dve leti kasneje sta vložila vlogo za ločitev in se ločila leta 2015.