Režiserju odpustila posilstvo

LOS ANGELES – Pred štirimi desetletji je filmski režiser Roman Polanski posilil tedaj 13-letno dekle in to priznal, zdaj pa je prav ta ženska sodišče prosila za končanje procesa, je povedal njegov odvetnik.



Samantha Geimer, ki jo je zvezdnik zlorabil v Los Angelesu leta 1977, je v zadnjih letih večkrat poudarila, da je odpustila zdaj 83-letnemu režiserju, to pa bo njen prvi nastop na sodišču v njegovo korist. »Samantha Geimer ima dovolj. Leta že prosi sodišče, naj konča zadevo,« je povedal njegov odvetnik Harland Braun in dodal, da bo Geimerjeva, ki živi na Havajih, pomagala končati proces in sodišču povedala, da je Polanski že odslužil svojo kazen in da ga ne bi smeli več preganjati. In še, da odmevnost procesa škodi njeni družini, delu in zdravju.



Primer Polanski razburja že 40 let. Režiser je krivdo priznal že leta 1977, obsodili so ga, za zapahi je presedel 42 dni, preostalo kazen naj bi odslužil pogojno, a je pobegnil v Francijo, saj se je bal, da bodo dogovor s tožilstvom razveljavili in ga bo sodnik zaprl za vrsto let. Poleg tega, poudarja Geimerjeva, je preživel še deset mesecev hišnega pripora v Švici po propadli zahtevi za izročitev leta 2010. Konec lanskega leta je tudi poljsko vrhovno sodišče zavrnilo izročitev danes 83-letnega režiserja ZDA. Braun pričakuje, da bo sodišče odobrilo odpečatenje tajnega magnetograma s pričanjem tožilca Rogerja Gunsona iz leta 1977, ki je prvi vodil primer. To pričanje naj bi potrdilo dogovor o priznanju krivde, po katerem mu ni treba v zapor. Losangeleško tožilstvo je sporočilo, da namerava sodišče prositi, naj zavrne Braunovo prošnjo in tudi druge, če ni novih dejstev v zvezi s primerom.



Polanski je že aprila letos poskušal razrešiti zadeve, a je sodnik iz Los Angelesa sklenil, da francosko-poljski režiser ne more sklepati dogovorov iz tujine, potem pa se vrniti v ZDA, ne da bi bil kaznovan. Polanski si že leta želi obiskati grob svoje žene Sharon Tate, ki so jo leta 1969 umorili sledilci zloglasnega Charlesa Mansona; stara je bila 26 let in noseča. Geimerjeva je sicer že leta 2008 poudarila, da Polanski ni nevaren za družbo.