Režiserje Vojne zvezd menjajo kot gate

Vse se je začelo leta 1977. Z bujno domišljijo, ki je Georgea Lucasa popeljala v svet oddaljenih galaksij in zunajzemeljskega življenja. A čeprav je najprej izgubil vero v svojo vizijo in bil prepričan o finančnem polomu (prvotnega) filma Vojna zvezd, je ta čez noč postal svetovni hit. Še več, pomenil je prelom v filmski znanstveni fantastiki, iz enega filma pa je zrasla ena največjih in najbolj dobičkonosnih filmskih franšiz, ki močno presega okvire sedme umetnosti. To je rezultat, ki ga vidimo, in številke, ki pričajo o finančnem uspehu, a za tem bliščem kot da nad franšizo bdi prekletstvo. Sploh nad režiserji.

Različne umetniške vizije

Colin Trevorrow, ki je več mesecev posvetil filmu Vojna zvezd: Epizoda IX, ki naj bi v kino prišel 2019., je zdaj odletel s stolčka, domnevno zaradi različnih umetniških vizij. In s tem je že četrti režiser v zadnjih dveh letih, za katerega produkcijska hiša Lucasfilm sredi projekta išče zamenjavo.

Da se v filmskih franšizah in nadaljevanjih dobro znajde, je že dokazal. Pred dvema letoma je namreč sodeloval pri pisanju scenarija in vihtel režijsko taktirko nad Jurskim svetom, ki se je z milijardo in pol zapisal v zgodovino kot eden najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov. In to je tudi botrovalo odločitvi, da se ga postavi na čelo Epizode IX, trilogije, ki se je začela s Sila se prebuja 2015. »Zaposlen s pisanjem in ustvarjanjem, vsi dajemo v projekt 110 odstotkov sebe. Ko bo konec, bom izžet, od mene ne bo nič ostalo,« je Trevorrow navdušeno razlagal marca letos, poglobljen v scenaristično ustvarjanje. A to naj ne bi bilo pogodu producentki Kathleen Kennedy, zato je menda moral scenarij ničkolikokrat spremeniti. Očitno še vedno ni bilo dovolj dobro, saj so zdaj, še pred začetkom snemanja, sodelovanje končali. »Soglasno smo sklenili, da sodelovanje sklenemo. Colin je bil čudovit med ustvarjalnim procesom, a smo dognali, da se naša in njegova vizija preveč razlikujeta,« so pri Lucasfilmu postregli z uradno izjavo. Čeprav se govori, da so se težave pojavile s Trevorrowim filmom The Book of Henry, ki se je izkazal za kritiški polom, potem pa naj bi sodelovanje med njim in Kennedyjevo postalo nevzdržno.

Nedorečeni Han Sol

Zdaj se seveda ugiba, kdo bo prevzel projekt in ga speljal do konca. Med vodilnimi imeni se pojavljajo Christopher Nolan, odgovoren za uspešnice Medzvezdje, Memento, Vitez teme in Izvor, Zack Snyder, ki se je podpisal pod zgodovinski hit 300 in Ligo pravičnih, govori pa se celo o enigmatičnem Davidu Lynchu, ki je leta 1983 že zavrnil režijo filma Vojna zvezd: Jedijeva vrnitev.

Zadnji odpust ni anomalija, ampak že skoraj pravilo. Lanski film iz franšize Rogue One: Zgodba vojne zvezd je namreč začel Gareth Edwards, ki je sicer podpisan kot režiser, a končal ga je – spet zaradi umetniški nesoglasij – Tony Gilroy. Prvotno naj bi ga režiral Josh Trank, a so ga dali na čevelj, še preden se je snemanje začelo. Domnevno zato, ker naj bi se izkazal za človeka, s katerim je skoraj nemogoče delati. Na še več težav pa so naleteli pri snemanju filma o Han Solu, ki še nima končnega naslova in naj bi v kinematografe prišel maja prihodnje leto. Najprej so odpustili enega od montažerjev, v zadnjem hipu so morali najeti učitelja igre, ko pa so že končevali snemanje, so s seznama soustvarjalcev črtali režiserja Phila Lorda in Chrisa Millerja ter ju nadomestili z Ronom Howardom. Spor med režisersko dvojico, ki je hotela filmu dodati malce komične in improvizacijske note, ter Kennedyjevo je bil namreč prehud, da bi ga lahko zgladili.