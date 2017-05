Režiser padel na koleno in jo zasnubil

Hollywoodska zvezdnica Felicity Jones, ki ji je največjo slavo in priklon kritiške srenje prinesla vloga v filmu Teorija vsega, ko se je prelevila v ženo slovitega fizika Stephena Hawkinga, je samo sebe označila za feministko. A hkrati priznala, da v njej utripa romantično srce, ki živi za ljubezenske filme. S srečnim koncem, seveda. »Vsekakor sem romantična, romantične zgodbe naravnost obožujem. Tudi zaradi tega rada sprejemam vloge v tovrstnih filmih. Ljubezenske zgodbe ne bodo nikoli izgubile čara, nikoli ne bodo dolgočasne, saj je zgodba prave ljubezni tista, o kateri vsi sanjamo. Vsi hrepenimo po pravi, resnični povezanosti z drugim človekom,« je dejala lepotica, ki pa se ji je njen srečni konec izmikal. Sploh leta 2013, ko je razpadla njena desetletna ljubezen s kiparjem Edom Fornielesom. Očitno je zgolj morala počakati na pravi trenutek. In pravega moškega. Na režiserja Charlesa Guarda, s katerim naj bi že kmalu zakorakala pred oltar.



Deset let, vse od šolskih dni, je preživela z Edom. Si z njim morda na tihem celo zamišljala skupno prihodnost in starost. Zaradi česar se je pred dobrimi tremi leti, ko je njuna ljubezen splavala po vodi, znašla na samotnem razpotju, povsem izgubljena, ne vedoč, kam zdaj. In s pekočim vprašanjem, ali bo kdaj sploh spoznala pravega. »Po razhodu sem odšla na nekaj zmenkov, a so bili najmanj neprijetni. Drugih podrobnosti ne želim izdati, a verjetno vsak pozna občutek, ko si tako na koncu z živci, da ti zmanjka besed. Ko nimaš pojma, kaj reči, tudi če ti je oseba všeč,« je dejala Felicity, ki pa ji je leta 2015 pot prekrižal Guard. S katerim očitno ni bilo neprijetne tišine in zoprnega občutka, ko se ti potijo dlani. Očitno je med njima vse steklo kot po maslu, kot bi se že od nekdaj poznala, četudi svoje naklonjenosti nikdar nista obešala na veliki zvon. Še več, prav nič hollywoodsko se je Felicity po rdeči preprogi najpogosteje sprehajala sama.



Jonesova očitno živi svoj romantični film. Čeprav se z Guardom poznata komaj slabi dve leti in nikdar nista javno razkazovala ljubezni, je vseeno očitno tista prava, na katero je čakala. Če gre verjeti šepetu, ki se razrašča po filmski meki, naj bi režiser že padel na koleno in ji postavil usodno vprašanje. Na katero je slišal edino besedico, po kateri je hrepenel. Da! In kot naj bi se že letos sprehodila pred oltar, tako bosta morda že kmalu začela vsaj razmišljati o lastni družini. Ne nazadnje je Felicity pred meseci komaj začela razglabljati o otrocih. »Naposled je prišlo novo obdobje, ko otroci ženske skoraj osvobodijo, jim vlijejo še dodatno moč. Z otroki postanejo močnejše in odločnejše in ne zapravljajo več časa s stvarmi, ki jih ne želijo početi.«