Režiser izgubil bitko z rakom

Hollywood se je zavil v žalost: svet je pred nekaj dnevi zapustil eden od najbolj nadarjenih režiserjev Jonathan Demme. Oskarjevec, najbolj znan po filmu Ko jagenjčki obmolknejo, je izgubil bitko z rakom na požiralniku. Star je bil 73 let.



Demmova štiri desetletja trajajoča filmska kariera je bila nadvse raznolika. Režiral je tako romantične komedije kot dokumentarne filme. Njegov najbolj znani film je triler Ko jagenjčki umolknejo iz leta 1991 z Anthonyjem Hopkinsom v vlogi serijskega morilca Hannibala Lecterja in Jodie Foster v vlogi agentke FBI. Navdušil je tako gledalce kot kritike. Leta 1992 je prejel pet oskarjev, tudi za najboljši film in najboljšo moško in žensko vlogo.



Uspeh jagenjčkov je dal zagon Demmovi nadaljnji karieri. Naslednji film, ki se ga je lotil, je bila Filadelfija (1993). V zgodbi o moškem, ki so ga odpustili, ker je zbolel za aidsom, je glavno vlogo zaigral Tom Hanks. Tudi njemu je sodelovanje z Demmom prineslo prestižni kipec – to je bil prvi oskar, ki ga je prejel.



Režiserjev zadnji projekt je bila manj dobro sprejeta glasbena drama Rockerica (2015). V njej je znova sodeloval z Meryl Streep. Ta je zaigrala mamo, ki zapusti družino, da bi uresničila svoje sanje in postala rock zvezda.



Vleklo ga je k dokumentarcem



Vsega skupaj je režiral 20 filmov in 12 dokumentarcev pa tudi inovativni koncertni film Stop Making Sense (1984). Številni njegovi filmi so bili politično ali socialno kritični. Njegova največja ljubezen so bili dokumentarci. Med drugim je posnel film o življenju Nelsona Mandele, o nekdanjem ameriškem predsedniku Jimmyju Carterju in o Bruceu Springsteenu.



»Nisem zares v ustvarjanju fikcijskih filmov, vleče me k tistim, ki se mi zdijo posebni in vznemirljivi, vmes pa sem popolnoma zadovoljen s tem, da ustvarjam en dokumentarec za drugim,« je pred časom razkril.



Nekateri njegovi filmi niso bili preveč uspešni. Pretiranega navdušenja ni požel film o sužnji Beloved (1998), v katerem je zaigrala voditeljica Oprah Winfrey. Kritikov ni ganil niti njegov Mandžurski kandidat (2004) z Denzlom Washingtonom, Lievom Schreiberjem in Meryl Streep v glavnih vlogah.



Demme je sodeloval v različnih političnih projektih. Leta 1981 je režiral serijo oglasov za liberalno skupino People for the American Way, v katerih so Muhammad Ali, Carol Burnett in Goldie Hawn poudarjali pomen svobode izražanja. Leta 1985 je režiral video za projekt Umetniki proti apartheidu, v katerem so sodelovali glasbeniki Afrika Bambaataa, Rubén Blades, Jimmy Cliff, Herbie Hancock, Little Steven, Run-D.M.C. in Bruce Springsteen. Sodelujoči so pozivali k bojkotu južnoameriškega luksuznega letovišča Sun City med apartheidom. Dolga leta se je zavzemal za begunce s Haitija in ranljive skupine imigrantov v sodelovanju s humanitarno organizacijo Americans For Immigrant Justice. O Haitiju je posnel tudi dokumentarec Haitijeve sanje o demokraciji (1988) ter Agronom (2008), ki govori o haitijskem novinarju in aktivistu v boju za človekove pravice Jeanu Dominiqueu.



Rodil se je v New Yorku materi Dorothy Louise (Rogers) in predstavniku za odnose z javnostmi Robertu Eugenu Demmu. Študiral je v Miamiju na Floridi. Kratek čas je razmišljal o študiju kemije, saj je nameraval postati veterinar. Prva povezava s filmi je bilo pisanje filmskih kritik, potem je dobil službo kot predstavnik za stike z javnostmi v podjetju, ki se je ukvarjalo s filmsko produkcijo. Ustvarjati je začel, ko ga je režiser Roger Corman vprašal, ali bi znal napisati scenarij.



V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je romantično zapletel z rock pevko Belindo Carlisle. Poročil se je dvakrat in ima tri otroke, hčer Ramono ter sinova Brooklyna in Josa. Vsi trije so bili ob njegovih zadnjih urah z njim v njegovem stanovanju na Manhattnu skupaj z njegovo drugo ženo Joanne Howard. Pokopali ga bodo v družinskem krogu. Domači so prosili vse žalujoče, naj namesto cvetja darujejo denar dobrodelni organizaciji na Floridi.



Človek z velikim srcem



»Jonathan nas je naučil, kako veliko srce ima lahko človek in kako naj ga to vodi pri tem, kako živi in kaj počne v življenju,« je dejal Tom Hanks. »Bil je velik človek,« je dodal. Tudi Streepova bo režiserja ohranila v lepem spominu. O njem je dejala, da je bil človek z velikim srcem, ki je z odprtimi rokami sprejemal ljudi v stiski in je uporabil potenciale glasbe, poezije in umetnosti, da bi olajšal to stisko.



»Srce se mi trga ob izgubi prijatelja in mentorja, človeka, ki je bil tako edinstven in dinamičen, da bi bil orkan, če bi ga želeli spraviti v kako obliko,« je o njem dejala Fosterjeva. Hopkins je povedal, da je ob nenadni izgubi prijatelja šokiran. »Bil je eden najboljših in zares v redu človek s tako čudovitim duhom. Vsak dan v njegovi družbi je bil izjemen,« je dejal igralec.



Steven Van Zandt, član skupine Springsteenovega E Street Banda, je režiserja opisal kot eno najlepših duš na planetu. »Počivaj v miru, Jonathan Demme, navdihujoči režiser, raziskovalec glasbe, ornitolog in resnično velikodušen človek,« je po twitterju čivknil režiser Jim Jarmusch.