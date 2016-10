Resničnostna zvezdnica razkrila, kdo jo najema, da se slači

Srbska starleta in striptizeta Nevena Hot je pred kratkim poskrbela za škandal, ko je poskušala na tekmo med ekipama Partizan in Žarkovo vstopiti naga. Za srbske medije je kmalu po incidentu razkrila, da se pogosto druži z nogometaši, ki jo vabijo na svoje zasebne zabave.

»Zastavljajo mi različna vprašanja. Nekatere nogometaše zanima, ali bi lahko posneli pornofilm, a le pod pogojem, da nosijo masko, da jih javnost ne bi prepoznala. Mlajše najbolj zanima skupinski seks, saj si želijo zadovoljiti več žensk hkrati,« je razkrila prsata Nevena.

Pogosto jo na svoje zabave vabijo tudi trenerji nogometnih klubov, njihovih imen pa ne želi razkriti. »Ne vem, ali so njihove žene seznanjene s temi zabavami,« je še povedala in dodala, da so trenerji zagotovo največji kavalirji med moškimi, ki jo plačujejo, da jih zabava.

