Rdečelasa agentka spet raziskuje paranormalno

Minuli četrtek se je končno začelo snemanje nove sezone priljubljene serije Dosjeji X. Prve scene težko pričakovanega nadaljevanja mistične in mestoma grozljive serije, ki nas je v devetdesetih prikovala pred male zaslone, so v svoje objektive ujeli tudi paparaci.

Zgolj dve od 207 epizod so režirale ženske.

Na posnetkih vidimo ameriško igralko Gillian Anderson, ki upodablja FBI-agentko Dano Scully. Rdečelaska je okrvavljena in potolčena, saj v kanadskem Vancouvru snema prizor avtomobilske nesreče. Njen soigralec Robbie Amell, ki igra agenta Kyda Millerja, jo rešuje s sopotniškega sedeža poškodovanega vozila.

11. sezona serije Dosjeji X je v nastajanju.

Na prizorišču snemanja ni bilo zvezdnika Davida Duchovnyja, a je zato Gillian delal družbo režiser in oče nadaljevanke Chris Carter. Spomnimo, da je bila serija obujena lani in je doživela zavidljiv uspeh, ki ji je zagotovil, da so letos začeli snemati že 11. sezono. O novih epizodah ni prav veliko znanega, razkrili so, da se bo vrnil William B. Davies z vlogo možakarja, ki kadi cigarete, Mitch Pileggi bo pomočnik direktorja FBI Walter Skinner, Duchovny pa specialni agent Fox Mulder. Spomnimo se, da je Gillian pred časom izrazila nezadovoljstvo, ker je večina igralcev v seriji moških. »Zgolj dve od 207 epizod so režirale ženske,« je razkrila igralka. »Tudi jaz se veselim dneva, ko bodo te številke drugačne.« Gillian je trenutno zelo iskana igralka. Nedavno je navdušila z nastopom v seriji Ameriški bogovi. Številni ljubitelji znanstvene fantastike so prepričani, da ji je ta žanr pisan na kožo. Sicer pa odlično skriva svoja leta, v začetku avgusta jih je dopolnila 49.