Razvpita igralka spet na zdravljenje

Razvpita igralka Brooke Mueller se zdravi na kliniki za odvajanje od mamil. Tam je pristala po tem, ko so jo pred kratkim našli, kako se je vsa zmedena bosonoga sprehajala po ulicah Salt Lake Cityja v Utahu skupaj z otrokoma, sedemletnim Bobom in Maxom. »Nekaj časa je bila v bolnišnici. Vem, da se je tam zbudila po detoksifikaciji in mama jo je vprašala, kaj želi narediti na tej točki, in ona je bila tista, ki je dejala: Rada bi se vrnila na kliniko za odvajanje in tam ostala nekaj časa,« je medijem razkrila sestra 39-letnice Sydney Wolofsky. Za dvojčka, katerih oče je Brookin bivši mož Charlie Sheen, zdaj skrbi njena mati Moira Fiore. Tako naj bi ostalo, vse dokler Brooke ne bo zapustila klinike. Družina bo božič praznovala na kliniki, tako da bo Brooke za praznik lahko skupaj z otrokoma, ki jo po sestrinih besedah močno pogrešata.



Nasilje, orgije in mamila



Bob in Max sta plod burnega odnosa med materjo in očetom, katerih življenje je že od nekdaj vse prej kot zgledno. Njun zakon, ki je trajal med letoma 2008 in 2011, so obarvali alkohol, mamila in nebrzdano spolno življenje. Kot je pred časom povedal neimenovani vir, sta nekdanja zakonca prirejala prave orgije, ki pa se niso vedno dobro končale. Leta 2009 je Brooke v mondenem Aspnu, kjer sta preživljala božične praznike, poklicala policijo in takratnega moža prijavila, ker naj bi ji z nožem na vratu grozil, da jo bo ubil. Charlie je po aretaciji priznal, da sta se močno sprla, a dejal, da sta se le klofutala, oba pa sta bila pod vplivom alkohola in mamil. Brooke je po prihodu policistov popolnoma spremenila zgodbo, ki pa je vseeno končala na sodišču z obsodbo. Skoraj takoj po rojstvu dvojčkov sta Charlie in Brooke začela ločitveni postopek. Ločitev je bila vse prej kot prijateljska, pika na i umazanim igram pa je bila bitka za skrbništvo nad otrokoma. Začasno skrbništvo je takrat za nekaj časa prevzela Charliejeva prejšnja, druga žena Denise Richards.



Dvojčka imata posledice



Ločitveni postopek in problematični starši so na dvojčkih pustili globoke sledi. Začasna skrbnica Denise ni mogla krotiti njunih izbruhov jeze in nasilja. Kmalu je zaprosila, naj jo razrešijo vloge skrbnice, ker sta dvojčka nevarna njenim hčerkam Loli, Sam in Eloise ter družinskim psom. Nemogoča naj bi postala po tem, ko se je njuna mati Brooke vrnila z zdravljenja in ju začela obiskovati. Njeni obiski naj bi pri fantkih sprožali nočne more, iz katerih se zbujata kriče, po vsakem obisku pa sta menda zapadla v »stanje zombijev«: njuno razpoloženje je nihalo, bila sta nasilna. Sprva sta se izživljala nad predmeti, kmalu pa so postali tarče njunega besa tudi družinski psi in sestre. Kratkohlačnika sta »davila, brcala, praskala, tepla in pljuvala« njene hčerke, najstarejša Lola je zaradi igračke, ki ji jo je eden izmed njiju zalučal v obraz, celo pristala na urgenci. Za orožje sta nato uporabila celo lastne iztrebke, saj sta se »neko noč vtihotapila v sobo dveletne Eloise, se olajšala v njeno kad, nato pa z iztrebki pomazala vse zidove« in z njimi tudi obmetavala sestre. »Ne morem jima pomagati, čeprav vem, da to nujno potrebujeta,« je Denise vsa obupana pisala socialni službi.



Pol nižja preživnina



Leta 2013 je skrbništvo nad dvojčkoma zaradi materinih težav z mamili uradno začasno prevzel Brookin brat Scott Mueller, a sta otroka kljub temu še naprej živela z materjo. Polno skrbništvo nad fantoma so ji vrnili konec leta 2014. Medtem ko se njuna mati že leta ves čas neuspešno bori z zasvojenostjo, je njun oče lani priznal, da je okužen z virusom HIV. Charlie in Brooke sta po ločitveni vojni znova našla skupni jezik in vzdrževala prijateljske odnose. Brooke je po razkritju celo privolila v to, da ji zvezdnik, ki se je zaradi bolezni znašel v finančnih težavah, plačuje pol nižjo preživnino. »Žalostno je. Nihče ga noče več zaposliti. Najsi se še tako trudi, dela ne najde,« je komentirala dejanje, ki jo je prikrajšalo za 25.000 zelencev na mesec. Brooke je javnosti po Charliejevem priznanju o okuženosti sporočila, da dvojčka nista HIV-pozitivna.