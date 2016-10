Razpet med snemanjem in menjavanjem plenic

Običajno ženske bolj občutijo pritisk biološke ure, moški raje in lažje odlašajo z očetovstvom do poznejših, zrelejših let. Večina moških, ne pa tudi igralec Benedict Cumberbatch, ki je deset let sanjaril o očetovstvu. Ker si je želel biti mlad očka, še vedno poln energije. A vendar je na to pot zakorakal šele junija lani, približno mesec dni pred 39. rojstnim dnem, ko je na svet pokukal njegov prvorojenec Christopher Carlton. Benedict je očitno prestavil v najvišjo prestavo, saj v trebuščku njegove izbranke Sophie Hunter že raste novo življenje. Otročiček številka dve, s čimer je zvezdnik še za otroka bliže uresničitvi sanj – da bi imel za nogometno ekipo malih Cumberbatchov.



Leto 2015 je bilo vsekakor zvezdnikovo prelomno, saj je na svetovni dan zaljubljencev valentinovo pred oltar popeljal žensko, ki mu je ukradla srce, že pol leta pozneje pa je mladoporočenca obiskala štorklja. »Postal sem mož in oče. V pravem vrstnem redu, četudi le za las,« kar je pripisal srečnemu naključju. Pospešeno se je začel navajati na nov ritem. »Takoj ko končam snemanje, odbrzim domov. Da izkoristim trenutek ali dva, se najem in malce naspim. In se, seveda, vrnem k mojemu malčku,« je dejal televizijski Sherlock Holmes, ki je s prihodom sinka začel še drugače spoštovati in ceniti lastne starše. Toda najsi mu je Christopherjev jok kratil spanec najsi je bil do komolcev zakopan v umazane pleničke, skoraj z dnem, ko se je rodil sin, že je igralec začel razmišljati o novem podmladku. »Mislim, da bi imel rad celo skupinico otrok,« je pred nekaj meseci sanjaril zvezdnik, s Sophie pa sta – kot bi vedela kaj več od nas – nedavno že vložila prošnjo za razširitev njunega londonskega domovanja. Morda, ker sta že tedaj vedela to, kar je igralec zdaj radostno delil s svetom. Da je njegova draga spet v blagoslovljenem stanju. »Navdušena sta,« pa je pridal njun predstavnik.