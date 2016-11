Razkrito: pevčev sin ima raka na jetrih, to so simptomi

Pevec Michael Buble preživlja pravo nočno moro. Njegov komaj triletni sin Noah je zbolel za rakom. Več dni so mediji ugibali in špekulirali, katera oblika te hude bolezni ga je doletela, zdaj pa je pevec razkril, da so Noahu diagnosticirali raka na jetrih.

Čeprav so dečku diagnozo odkrili pred kratkim, ga menda že zdravijo s kemoterapijo, ki naj bi trajala štiri mesece.

Rak na jetrih zelo redko prizadene otroke, običajno za to obliko zbolijo starejši od 70 let. Značilni znaki so izguba teže, otečen trebuh in porumenelost. Med drugimi simptomi pa še naštevajo zmanjšanje teka, slabo počutje, napihnjenost po zaužitju hrane, srbenje, nenadno poslabšanje zdravja, povišano temperaturo in potenje.