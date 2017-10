Razkritje: Playboyevega guruja ubila vila

Po smrti Hugha Hefnerja je eden izmed njegovih delavcev razkril, da ga nikakor niso mogli prepričati, da bi zapustil svojo razkošno vilo. Prvi mož Playboya je umrl v 91. letu starosti 27. septembra letos zaradi srčnega zastoja in dihalne krize, piše v uradnem zdravniškem poročilu. Kot piše E plus, je okužen tudi z bakterijo E. coli in imel sepso.



Kot navaja B92, je bilo za mnoge Hefnerjeve tegobe krivo njegovo domovanje. »Vse v vili je bilo staro in plesnivo, njegov pes pa je lulal povsod,« je dejala ena izmed njegovih starlet.