Razkrite šokantne podrobnosti trupla Marilyn Monroe

Moški, ki je pomagal pri pripravi trupla Marilyn Monroe za pokop, je javnosti razkril grozljive podrobnosti, v kakšnem stanju je bila nekdanja filmska diva, ko so jo avgusta 1962 našli mrtvo.

Allan Abbot in Ron Hast sta namreč v 60. letih vodila eno najbolj znanih pogrebnih podjetij. V svoji knjigi z naslovom Pardon My Hearse Abbot opisuje, kakšno je bilo truplo legendarne igralke, in navaja, da je bila popolnoma neprepoznavna v trenutku, ko jo je videl mrtvo.

»Težko je bilo verjeti, da je to slavna lepotica. Zdela se je kot neka postarana ženska, ki ni skrbela za svoje telo. Očitno so okoliščine, v katerih je preminula, še pogršale njen videz. Ko nekdo umre, gravitacija poravna kri na najnižji točki telesa. V njenem primeru, umrla je z obrazom navzdol, so vijoličasti krvni madeži ostali na obrazu in vratu, ki je zelo otekel. Njeni lasje so bili kodrasti in kratki,« piše v knjigi.

Dodaja, da je jasno, da si las nekaj časa ni barvala, saj je bil viden narastek. »Tudi nog ni imela obritih, poraščene so bile z dlakami. Ustnice so bile razpokane, nohti na rokah in nogah so bili zanemarjeni,« se še spominja zadnja oseba, ki je videla Marilyn Monroe.

Abbot obenem razkriva, da so med njenimi stvarmi našli tudi lažno oprsje.