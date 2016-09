Razkrinkali Putina: je to njegova skrivna družina?

Ruski predsednik Vladimir Putin je bil od svoje ločitve leta 2013 zelo skrivnosten o svojem zasebnem življenju. V javnost pa je vseeno pricurljala vrsta špekulacij o tem, kdo naj bi bila njegova nova izbranka, in da naj bi bil Putin na novo poročen.

Že dolgo se govori, da naj bi imel prvi mož Rusije razmerje s 33-letna rusko gimnastičarko Alino Kabajevo, ki naj bi bila vzrok za razpad Putinovega prvega zakona. Vladimir in Alina naj bi imela dva otroka, govori pa se, da sta se na skrivaj celo poročila.

Alino so namreč že pred časom zasačili s poročnim prstanom, pred kratkim pa so jo kamere ulovile z dvema dečkoma v Moskovski areni. Čeprav ni jasno, ali sta fantka v sorodu z bivšo balerino, saj je tudi sama zelo skrivnostna, pa so vsi takoj pomislili, da bi lahko to bila Putinova sinova.