Razkril, s katero se je zapletel mož Beyonce

V zakonu slavne pevke Beyonce (35) in reperja Jay-Z-ja menda že dolgo ni tako, kot bi moralo biti. Pevka je namreč pred nekaj meseci objavila pesem z naslovom Sorry (Oprosti, op. p.) in z verzom o »Becky z lepimi lasmi« dvignila nemalo prahu. Pevka naj bi namreč pela o ljubimki svojega moža. Kmalu zatem so se kot morebitne moževe ljubimke začele omenjati Rihanna, Rita Ora in modna oblikovalka Rachel Roy. Tekstopiska je zanikala, da gre za resnično osebo in prah se je polegel. A le za kratek čas.

Oglasil se je namreč hollywoodski stilist Anthony Pazos, ki je sodeloval s pevko. Ta je za Daily Mail razkril, da je Becky iz pesmi pravzaprav Kris Jenner (61), vodja Kardashianovega klana. »Smešno je, ker nihče v to zgodbo ne verjame, saj je Kris veliko starejša od njega. Toda če malce pomislite, je vse skupaj zelo smiselno,« je povedal stilist in dodal, da Jay-Z in Kris nista imela romance, sta se pa menda zelo zbližala, kar naj bi Beyonce zelo prizadelo.