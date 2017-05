Razgaljena vojvodinja se ceni na 1,5 milijona €

Vselej brezhibno urejena. Z urejeno pričesko in brez vsake gubice na vselej preudarno izbranih oblačilih. To je vojvodinja Kate, kot jo pozna svet. Ali kot jo je poznal do septembra 2012, ko so zaradi francoskih paparacev zakrožile fotografije vojvodinje Cambriške v prav nič aristokratskih oblačilih. Kako se zgoraj brez nastavlja toplim sončnim žarkom na francoski rivieri. To je zanetilo škandal skoraj brez primere in škodovalo ugledu celotne britanske kraljeve hiše, zaradi česar sta princ William in njegova žena zaradi vdora v zasebnost na zatožno klop zvlekla tri fotografe in tri urednike. Od francoske revije Closer, ki stoji za fotkami, pa terjata astronomsko odškodnino 1,5 milijona evrov, na kolikor je kraljevi par očitno ocenil svoje duševne muke.



Odvrgla nedrček



Septembra 2012 sta se William in Kate odpravila na tridnevne počitnice. V prepričanju, da jima osamljena vila prinčevega sorodnika, kraljičinega nečaka vikonta Linleyja, omogoča popolno zasebnost, sta se vedla kot vsak drug par in se vdajala brezskrbnemu lenarjenju, Kate je brez sramu odvrgla zgornji del kopalk, princ pa jo je mazal s kremo za sončenje. A z bližnje ceste je bil vanju usmerjen fotografski objektiv! »Veva, da Francija in Francozi spoštujejo zasebnost svojih gostov. Prikritost, s katero so bile fotografije posnete, naju je še posebno šokirala,« je v pismu sodišču zapisal princ William in pridal, da je bila izkušnja še posebno boleča, saj ga je spomnila na nadlegovanje paparacev, kot ga je doživljala njegova pokojna mati princesa Diana.



Sporne fotografije razgaljene vojvodinje je objavila francoska revija Closer. Še teden prej pa je nekaj utrinkov s počitnikovanja slavnega para objavil lokalni časopis La Provence, a z vojvodinjo v kopalkah. Britanski kraljevi par je tako na zatožno klop zvlekel urednika revije Closer Laurencea Pieauja, izvršnega direktorja skupine Mondadori, ki je lastnik revije, Ernesta Maurija ter fotografa Cyrila Moreauja in Dominiqua Jacovidesa, od revije pa terjata 1,5 milijona evrov, kar naj bi po nekaterih poročilih določila kar sama. Ob omenjeni četverici se bosta morala zagovarjati še fotografinja Valerie Suau in Marc Auburtin, urednik časopisa La Provence, od katerega zahteva kraljeva dvojica še 50 tisočakov.



Princ in vojvodinja se na prvem dnevu sojenja v francoskem mestu Nanterre nista pojavila, je pa njune zahteve in prinčevo pismo sodniku predložil njun odvetnik Jean Veil. Zavezanih ust pa ni ostala niti nasprotna stran, ki zanika, da bi z objavo komu škodila. Še več, zagovornik revije Closer Paul-Albert Iweins je kraljevi par in celoten proces označil za »hinavskega, saj sta njuno zasebno in javno življenje tako prepleteni, da ju ni moč ločiti«. Pri čemer je – med drugimi utrinki iz njunega zasebnega življenja, ki sta jih delila s širšo javnostjo – poudaril njuno poroko, ki jo je prenašala televizija in jo je spremljalo dve milijardi ljudi. Na čigavo stran se bo prevesila tehtnica pravice, bo jasno 4. julija, ko bo svoje povedala sodnica Florence Lasserre-Jeannin.

Fotografirala hčerko



V središču odmevnega sojenja je sicer, kje potegniti mejo med zasebnostjo in javnostjo. In katere fotografije so primerne za javnost ter katere ne. In očitno je rojstni dan male princese Charlotte, ki je 2. maja dopolnila dve leti, stvar, ki se tiče tudi javnosti. V dneh okoli te priložnosti je njena mama Kate v roke prijela fotoaparat in v poznoaprilskem soncu na vrtu podeželskega dvorca v Norfolku v objektiv lovila svojo hčerko. »Upamo, da bodo vsi uživali v njenih fotografijah kot mi,« pa je Kensingtonska palača uradno objavila fotografije ljubke dveletnice. Kar je bila morda voda na mlin Iweinsa, ki je objavljanje princeskinih fotografij navedel kot primer prepletanja zasebnega in javnega življenja slavnega para.

