Razdiralka zakona, lajdra, izsiljevalka, tako je govorila drugim, zdaj je sama na tem mestu

Razdiralka zakona, lajdra, izsiljevalka. S takšnimi oznakami je Mel B še letos spomladi obkladala nekdanjo varuško svojih otrok Lorraine Gilles, s katero ji je mož Stephan Belafonte natikal roge kar pod domačo streho, da je tik pred praznovanjem desete obletnice zakona vložila ločitveni zahtevek. A pevki se zdaj verjetno kolca, saj naj bi se tudi sama vmešala v drug zakon, star komaj slabo leto. »Nikoli me ne boš mogla zamenjati!« ji je prek družabnih omrežij vrgla pod nos šokirana Morgan Lawrence, ki je slepo verjela moževim razlagam o nočnih odsotnostih. Precej klišejskim – da dela pozno v noč.

Ryan Lawrence, na policijskem oddelku na Beverly Hillsu je pogajalec v kriznih situacijah s talci, se je, verjetno zaradi dodatnega zaslužka, pridružil zvezdničnemu varnostnemu osebju. A je hitro prevzel še drugo vlogo, saj naj bi se med njim in pevko že aprila spletlo tesno prijateljstvo z močno privlačnostjo, ki se ji nista mogla upreti. Pri tem je ni motil njegov status poročenega moškega, saj naj bi ji Ryan trdil, da v njegovem zakonu že nekaj časa škripa in da se je že pred njuno romanco odločil zapustiti ženo. »Mel se ni niti sanjalo, da sta z ženo še vedno skupaj. Ni razdiralka zakonov in se zdaj, ko je resnica prišla na plan, počuti grozno. Zadnje, kar je želela, je, da igra vlogo pri razpadu zakona,« ji je v bran skočil prijatelj, češ da se prevarano počuti tudi Mel, ne le Morgan, ki je za moževo nezvestobo izvedela pred nekaj dnevi. Ob tem dodaja, da je Mel, takoj ko je izvedela za vsa dejstva, končala razmerje in celo blokirala njegovo telefonsko številko. Tako pravijo pevkini prijatelji, drugi pa zatrjujejo, da želi medije samo speljati na napačno sled in je njena romanca s poročenim moškim še vedno še kako živa.

Policijsko delo ponoči

Le malce pozneje so jo zalotili pri poljubljanju drugega moškega, frizerja Garyja Madatyana. A to naj bi le spretno odigrala. »Z Garyjem sta le dobra prijatelja. Namen poljuba je bil, da začnejo ljudje opletati z jeziki in pozabijo na afero. V resnici ni med njima ničesar,« je povedal vir in dodal, da se lepotica še vedno skrivaj videva z Ryanom, da se dogovarjata celo o skupnih počitnicah, na katere bosta šla, ko se poleže prah. »Zelo sta se zagrela drug za drugega. Mel obožuje vso pozornost, ki ji jo namenja, predstavila ga je celo otrokom. Ryan ji je zagotovil, da žene ne ljubi več in da si želi tako ali drugače končati zakon. Takoj ko se poleže prah.« Ali je nekdanja spajsica afero končala ali ne, bomo verjetno slej ko prej izvedeli. Vprašanje je tudi, ali bo Morgan, če se bo Ryan pač odločil boriti za zakon, možu oprostila. Poročila sta se namreč komaj septembra lani. O njegovi ljubezni in predanosti ni podvomila niti tedaj, ko ga nenadoma noč za nočjo ni bilo doma. »Policijsko delo,« ji je pojasnjeval, ko ga niti pet ali šest noči na teden ni bilo. V resnici je po koncu dela ob šestih zvečer odšel k Mel in pri njej ostajal do jutra. »Morgan je bila prepričana, da sta srečna in globoko zaljubljena. Še nedavno sta bila na potovanju, kmalu bi morala praznovati prvo obletnico. Afera jo je uničila, tega niti njena družina ne more doumeti,« pravi vir in nadaljuje, da je prevaranka, ko je izvedela za moževo dvojno življenje, takoj spakirala in se preselila k staršem.