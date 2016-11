Raperja v lisicah odvlekli v bolnišnico

Maja pred dvema letoma mu je obljubila, da bo ob njem stala v dobrem in slabem. In očitno jemlje Kim Kardashian svoje poročne zaobljube nadvse resno, saj zdaj, ko se je duševnost njenega dragega Kanyeja Westa porušila kot hišica iz kart, skoraj ne zapusti njegove bolnišnične postelje izpred oči. Od njega odide le na kratko, da preživi nekaj trenutkov z otrokoma North in Saintom, ki se jima sanja ne, da se njun oče v bolnišnici bori z notranjimi demoni paranoje in hude depresije. »Otroka mislita, da je njun oče, kot tolikokrat prej, službeno odsoten,« je povedal vir in pridal, da ga Kim neguje in ga bo negovala tako dolgo, dokler ne bo spet pri močeh, da se vrne domov, kjer bo pa še nekaj časa pod budnim nadzorom osebnega zdravnika.



Minuli teden je svet objadrala novica, da je Kanye zaradi vsesplošne izčrpanosti, kronične nespečnosti in dehidracije pristal v bolnišnici. Kamor pa so ga, predvsem zaradi njegove lastne varnosti, reševalci z njegovega doma odpeljali vklenjenega. Zdaj je pricurljalo na plan, da so zvezdnikove težave resnejše in obsežnejše, saj naj bi se z notranjimi travmami boril že dolgo, med najbolj izrazitima pa naj bi bili globoka depresija in paranoja, zaradi katere je bil prepričan, da mu ljudje okoli njega želijo škodovati. Vsak, s katerim je prišel v stik, naj bi imel skriti in zli namen, celo zdravniki in reševalno osebje, zaradi česar ni nobenemu pustil, da se ga dotakne. Zato naj bi tudi v igro prišle lisice – in verjetno pomirjevala.



Nikogar ne pusti k njemu



Zdaj, po tednu bivanja v bolnišnici in psihiatrični oceni duševnega zdravja, naj bi vendar sprevidel, da je njegovo stanje resno, in se ne upira več bivanju v zdravstveni ustanovi. »Želi ozdraveti. In ker potrebuje še nekaj časa, da si vsaj v grobem opomore, ga zdravniki še niso odpustili,« vseskozi pa je tudi skoraj v celoti odrezan od zunanjega sveta, saj so mu zdravniki prepovedali uporabo mobilnika in računalnika. Edini stik z zunanjo resničnostjo je njegova Kim, ki nanj pazi skoraj kot pes čuvaj. »Mnogi so mu poskušali poslati cvetje in ga poklicati, a Kim si je zadala za osebno nalogo, da poskrbi, da ga nič ne vznemiri in vrže iz tira. Želi, da okreva in si odpočije od vsega, zato je poskrbela, da ga nihče ne moti.«



Odpovedal 21 koncertov



Tik preden je West pristal v bolnišnici, so krožile govorice, da v njegovem zakonu škriplje. Zdaj sta zakonca to natolcevanje postavila na laž in pokazala, da si v hudem še kako stojita ob strani. »Kim je neverjetna. Vseskozi je ob njem, tudi spi v bolnišnici. Pomaga mu celo pri hranjenju. Od njega odide le, da preveri, kako je z otrokoma, nato pa se spet vrne h Kanyeju. V resnično oporo mu je in prepričana, da jima bo to uspelo skupaj prebroditi. Ve, da bo z njim še vse v redu, kot tudi ve, da z življenjskim tempom, kot ga je živel, ne bi zdržal dolgo,« je povedal vir in dodal, da za zvezdnika skrbi najboljše zdravniško osebje. In kar je morda še pomembnejše, Kanye si iz vsega srca želi okrevati in bo za to naredil vse, kar je v njegovi moči.



Po nekaterih virih se bo v domačo oskrbo vrnil že ta teden, kar pa bo budno nadzoroval njegov osebni zdravnik. Da je njegovo stanje precej resno, dokazuje tudi to, da mu bo zavarovalnica menda povrnila izgubo, ki jo je utrpel njegov bančni račun, ko je zaradi duševnega zloma odpovedal serijo 21 koncertov, del svoje vseameriške glasbene turneje.