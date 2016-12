Raper v hudi krizi, Kim skrivaj pripravlja ločitev

Medtem ko raper Kanye West prestaja hude čase, po poročanju ameriških medijev ima težave z duševnim zdravjem, njegova žena in svetovna znana starleta Kim Kardashian za njegovim hrbtom pripravlja ločitev, poroča Life&Style Weekly. Kim naj bi po besedah svojih znancev prekipelo, in sicer se je vse začelo po ropu v Parizu, ko so jo neznanci zvezali in ji grozili ter odnesli njen nakit, nato pa se je zlomila zaradi moževega nestabilnega psihičnega stanja oziroma ko so ga odpeljali na zdravljenje na psihiatrijo.

»Kanye nima pojma, kaj se dogaja. Vse počne skrivaj oziroma za njegovim hrbtom,« je povedal neimenovani vir. Po poročanju časopisa In Touch naj bi se Kim že sestala z družinsko odvetnico za ločitve Lauro Wasser. »To ni tisto, česar si je Kim želela, ko se je poročila z Kanyejem. Konec je,« še pravi vir.