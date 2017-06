Ramsayjev tast vdiral  v kuharjev računalnik

Spočetka so morda veljali za popolno družino. Še o pregovorno mačehovskem odnosu med zakoncem in partnerjevi starši ni bilo ne duha ne sluha. Nasprotno, Gordon Ramsay je tastu Chrisu Hutchesonu izkazal velikansko zaupanje, saj ga je postavil na ključno mesto izvršnega direktorja svojega večmilijonskega imperija Gordon Ramsay Holdings Ltd. A se je leta 2008, ko je podjetje padlo v finančno stisko, njun odnos začel krhati, dokler se dve leti pozneje ni raztreščil, ko je Hutcheson po 12 letih kot zetova desna roka dobil odpoved. Kar pa je bil šele začetek žolčne vojne, ki je Gordon in Chris nista bila le v zasebnosti, ampak tudi na sodiščih, in vanjo zvlekla vso družino. Kar je zdaj naposled dobilo epilog – s Hutchensovim odhodom v zapor zaradi vdorov v zetov osebni računalnik, pri čemur sta mu pomagala sinova Adam in Chris Junior.



Dvojno življenje



Umazana zgodba se vleče že sedem let. Ramsay odkrije, da je njegov tast živel dvojno življenje in si z ljubico skrivaj ustvaril novo družino. Razočaran ga s pomembnega položaja v podjetju vrže na cesto, za piko na i pa odkrije, da mu je Hutchenson s poslovnega računa izmaknil več kot milijon in pol evrov, s čimer je finančno podpiral skrivno družino. Ukrep – tožba! A Chris obtožb ni le zanikal in začel blatiti zeta, ampak je poskušal proti njemu naščuvati tudi svojo hčerko Tano, kuharjevo ženo, kar je bilo za Gordona kaplja čez rob. Začel se je srdit boj, med katerim je vsaka, še tako majhna prednost prišla prav. Tega se je nadvse dobro zavedal Chris, ki je v boj potegnil sinova, računalniško izredno pismena, s pomočjo katerih je vdrl v zvezdnikov računalnik. Da se dokoplje ne zgolj do Ramsayjevih finančnih podatkov, pač pa tudi kakršnih koli informacij, morda malce sramotnih, s katerimi bi zeta držal v pesti, morda ga celo javno osramotil. Tako je trdil kuharjev odvetnik, ki mu je zdaj dal prav tudi sodnik John Bevan QC, ki je Chrisovo šestmesečno zaporno kazen, ki jo je začel služiti takoj, pospremil z besedami, da se lahko celotni primer zreducira na neprivlačen primer pranja umazanega perila v javnosti. Ne nazadnje naj bi vrsta zelo osebnih stvari, denimo tista, da si je dal Ramsay presaditi lase, pricurljala v javnost prav po Chrisovi zaslugi.



Vohunil za zetom



Sodni proces je razkril, da je Hutchenson s sinovoma v samo petih mesecih, med oktobrom 2010 in marcem 2011, v zetov računalnik vdrl več kot 2000-krat. Od tega je v enem samem dnevu, februarja 2011, vdrl 600-krat, njegov sin Adam pa tisti isti dan še 282-krat. »Razkrinkali so naju. A malce prepozno,« je Chris v elektronskem pismu sporočil sinu, ko je Ramsay odkril njuno početje. Čeprav je Hutchenson obtožbe računalniškega vdora pred sodiščem zanikal. Vsaj od začetka, dokler ni aprila priznal svojega nelegalnega početja?? a v prvi vrsti, ker naj bi se finančne zadeve podjetja dotikale tudi njega in ne, ker bi poskušal Gordona javno očrniti. A se je sodnik zdaj, ko je slišal obe strani in videl dokaze, postavil na kuharjevo stran in Chrisu odredil polletno zaporno kazen. »Ramsayja je namerno poskušal spraviti v težave, kar priča o resnosti njegovega početja,« je še povedal sodnik, malce bolj milosten z njegovima pajdašema, sinovoma, ki jima je odredil po štiri mesece za zapahi, a je njuna kazen pogojno odložena za dve leti.