Rak vzel igralki moža, zdaj premagal še njo

Čeprav filmi, kot je ena največjih kinematografskih uspešnic vseh časov Moje pesmi, moje sanje, ostajajo mladi in osvajajo vsako novo generacijo, so tudi zvezdniki minljivi. Tako se počasi redčijo tudi vrste igralcev zimzelenega muzikala, ki je zaznamoval že abrahama. Po igralki Charmian Carr, ki je upodobila najstarejšo von Trappovo hčerko Liesl, se je poslovila še Louisa oziroma Heather Menzies Urich. Igralka je v 68. letu starosti izgubila bitko z možganskim rakom.



Bolezen je napredovala tako rekoč skokovito, saj so ji diagnozo postavili šele pred dobrim mesecem, umrla pa je v krogu družine na letošnji božični večer na svojem kanadskem domu.

Da bo na filmskih platnih in pri gledalcih zapisana kot ena od igralcev filma, ki bo postal nesmrten, se pri njegovem nastajanju ni sanjalo nikomur iz ekipe. Menziesova je imela 14 let in nobene igralske izkušnje, ko so jo izbrali za vlogo enega od sedmih otrok kapitana Georga von Trappa. Film je sicer zgodba o resnični istoimenski družini, ki je pred nacizmom pobegnila iz domače Avstrije in zaslovela po vsem svetu kot potujoča pojoča družina. Glavni vlogi nune Marije in kapitana von Trappa, s katerim se je poročila, sta sicer zaigrala Julie Andrews in Christopher Plummer, Menziesova pa je bila ena od sedmih otrok. Čeprav se filmska različica ne ujema povsem z resnično zgodbo von Trappovih, je film pri priči osvojil staro in mlado po vsem svetu in se v zgodovino zapisal kot eden najuspešnejših in najbolj priljubljenih filmov vseh časov, osvojil je tudi pet oskarjev. Prav tako je najbolj zaslužen za nadaljevanje legende o resničnih von Trappovih.



Po filmu, s katerim se je nesmrtno zapisala v zavest gledalcev, je Menziesova kariero nadaljevala večinoma na televiziji. Pojavila se je v več teve serijah in programih, bila je tudi balerina. Kot zatrjujejo vsi preostali še živeči iz ekipe, so se med snemanjem spoprijateljili in postali nekakšna druga družina, saj so stike in prijateljstva ohranili vse do danes. Predvsem glavni igralci se vsake toliko še vedno srečujejo na obletnicah in različnih prireditvah v čast tej zimzeleni filmski zgodbi. Nihče ne ve in ne šteje več, kolikokrat so jih vprašali, v čem je skrivnost uspeha in neminljivosti filma. »Film in zgodba imata čisto preprosto sporočilo; da je vsaka mladost lepa in da je treba v življenju slediti svojim sanjam. In to je vse,« že vsa leta zatrjujejo. Menziesova se je po ponesrečenem zakonu z Johnom Cluettom leta 1975 poročila z igralcem Robertom Urichom. Zadnja leta se je umaknila s platen in teve zaslonov, saj se je posvečala predvsem delu v fundaciji. Po moževi smrti leta 2002, prav tako je umrl za rakom, je namreč ustanovila Fundacijo Roberta Uricha za boj proti zahrbtni bolezni. »Nadaljujem njegovo delo in sanje. Njegova želja je bila, da bi nekega dne lahko rekli, da je rak samo spomin na vojno, ki smo jo dobili in v kateri smo zmagali,« je povedala takrat. Žal se to še ni uresničilo in je tudi sama izgubila bitko. V zakonu z Urichom je rodila tri otroke, imela je še osem vnukov.