Radeta Šerbedžijo stresla elektrika

Rade Šerbedžija, ki pripravlja novi projekt o Nikoli Tesli, se je spomnil serije, v kateri je igral velikega znanstvenika. Medtem ko se je pripravljal za vlogo, je le malo manjkalo, da bi umrl. Doma ga je namreč stresla elektrika, ko je prijel za sušilnik za lase. Kot piše Kurir, ga je pri tem vrglo na drugo stran dnevne sobe. »Na snemanju sem naokoli hodil z velikimi transformatorji, doma pa me je skoraj ubila elektrika. Kar vrglo me je na kavč. Verjetno je bilo to nekakšno opozorilo.«

Šerbedžija je tudi povedal, kako temeljito se je pripravljal na snemanje, prebral vse, kar je bilo zapisano o Tesli, predvsem pa se je seznanil z vsemi njegovimi eksperimenti, dostopnimi javnosti.